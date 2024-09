„Začátek zápasu nám vůbec nevyšel. Vedli jsme sice 1:0, jenže po první půli byl stav 1:2. V 50. minutě jsme vyrovnali druhým gólem Kadlece. Další gól už nepadl, proto jsme v utkání brali jeden bod. Momentálně máme některé hráče zraněné, takže jsme rádi za každý bod,“ podotkl trenér Malešova Tomáš Frejlach.

„Z obou stran se začalo opatrně, čekalo se, s čím přijde soupeř. Hrálo se převážně od vápna k vápnu. První větší šanci jsme měli my, kdy po centru z pravé strany minul branku Najmon. První branku vstřelil bohužel soupeř opět po nedohrané standardní situaci. My jsme dokázali do poločasu skóre otočit. Druhý poločas jsme měli více ze hry, ale z gólu se opět radoval soupeř. Měli jsme několik výborných příležitostí výsledek zvrátit na naši stranu, bohužel si odvážíme pouze bod,“ litoval nový trenér Rožďalovic Tomáš Živnůstka, který na lavičce Trnavanu nahradil odstoupivšího Oldřicha Budku. „Kluky musím pochválit za nasazení a bojovnost. I když jsme prohrávali, ještě více se semkli a chtěli výsledek otočit. Chyběla nám lehkost v zakončení, až moc jsme to chtěli urvat silou,“ přidal Živnůstka, který nemůže kvůli zranění hrát.

Branky: 21. a 50. Kadlec – 36. D. Zbořil, 39. Grospič. Poločas: 1:2.

Suchdol – Čelákovice 1:3

„I když jsme do zápasu vstoupili dobře, tak jsme v prvním poločase tahali za kratší konec. Soupeř nás přehrál a dal nám tři branky. Ve druhém poločase jsme přidali, trochu upravili sestavu, ale výsledek jsme i přes několik našich šancí nedokázali otočit,“ litoval hrající trenér Suchdola David Čižinský.

„V hezkém počasí a útulném areálu jsme se po odloženém kole těšili zase na fotbal, ale začátek utkání nebyl podle našich představ. Po úvodním oťukáváním domácí udeřili v 9. minutě a to když ve středu pole ztratila naše nová akvizice Buriánek balon, soupeř posunul míč doprava odkud prošel centr na zadní tyč a tam ho uklidil domácí Laštovka na 1:0. Radost domácích trvala pouze dvě minuty, kdy po obdobné akci a centru Skuhravého krásně z první střílel gól Mařík. Po tomto vyrovnání jsme přebrali otěže zápasu a domácí jsme přehrávali. Ve 27. minutě jsme zahrávali roh Seberou a ve vápně hlavičkoval Skuhravý, avšak gólman ještě vyrazil, ale na pohotovou a razantní dorážku Maříka již nestačil. Po chvíli a to ve 35. minutě jsme navýšili na 3:1, kdy utěšenou střelu Sebery z vápna gólman vyrazil a pohotový Mařík dorážel a zakončoval svůj čistý hattrick. Tím se dohrál první poločas v naší režii,“ popsal první půli hostující hrát Stanislav Lánský. „Bohužel druhý poločas vypadal, že z kabiny vyšli jen domácí, my jsme nemohli chytit tempo a vypadl nám střed zálohy ze hry. Nebyl to náš první takto odehraný druhý poločas a soupeř začal nakopávat dlouhé balony a tím nám dělal značné problémy. Místo toho, abychom proměnili svoje šance a dali uklidňující třeba dva góly, tak jsme se strachovali, aby soupeř nesnížil a neudělal na svém hřišti ještě nějaké body. Ještě bych vyzdvihl krásnou střelu domácího Pacáka do břevna. Musím ještě pochválit našeho brankáře, že druhý poločas nám pomohl několika výběhy a zákroky udržet dvougólový náskok. Když jsem u toho chválení, tak za první poločas si zaslouží pochválit celý tým za kombinační hru, kterou bychom se chtěli prezentovat, ale druhý poločas stál za horší komentář. Hlavní je, že jsme to udrželi a vezeme si tři body. Ještě zmíním, že za nás poprvé nastoupili dva hráči a to Buriánek a Brooks a poprali se s tím statečně a vítěznou premiéru měl i trenér Hottek,“ uvedl Lánský.

Branky: 9. Laštovka – 11., 27. a 35. Mařík. Poločas: 1:3.

Pečky – Paběnice 4:0

„Začali jsme dobře a do třinácté minuty jsme měli tři tutovky, klidně jsme mohli tři nula vést. Jenže své šance jsme nedali, domácí zahrozili jen ze dvou trestných kopů, u kterých nás podržel Výborný. Pak jsme ale udělali dvě ztráty a dostali jsme dva góly. Ve druhém poločase to byla z naší strany spíše křeč, ta se nám vůbec nepovedla. Asi nás srazily ty dva góly z první půle. Bohužel to nevyšlo, musíme bodovat v jiném zápase,“ řekl k utkání paběnický fotbalista Jakub Špičák.

Branky: 39. Zajíc, 41. a 51. Sova, 77. Richter. Poločas: 2:0.

Kácov – Kondrac 6:1

„V celkem vyrovnaném prvním poločase jsme si pomohli třemi standardkami ke třem gólům a navíc hosté udělali chybu v rozehrávce na 4:1. Druhý poločas jsme Kondrac nepustili za polovinu a přidali v uvozovkách jen dva góly, protože šancí bylo alespoň na deset,“ řekl k utkání trenér Kácova Michal Veliký.

Branky: 6. a 16. Rybařík, 23. Borkovec, 24. a 70. Jícha (2. z PK), 66. Cettl – 11. Votýpka. Poločas: 4:1.