/VIDEO, FOTO/ Hodně zajímavé bylo další kolo nejnižší krajské fotbalové soutěže z pohledu okresních zástupců. Ve skupině C mužstvo Paběnic sahalo po třech bodech na půdě velimské rezervy, šest minut před koncem vedlo. Jenže přišel totální kolaps a hosté inkasovali tři branky během pouhých dvou minut. Červené Janovice ve skupině D doma nadělovaly, šest gólů nasázely Olbramovicím, čtyřikrát se mezi střelce zapsal Kacafírek. Sázava doma schytala čtyřbrankový výprask od Vyžlovky. Uhlířské Janovice urvaly tři body, když o jejich nejtěsnější výhře rozhodla vlastní branka vlašimského Hlaváčka. Uhlíři pak dohrávali patnáct minut bez vyloučeného Kulhánka. Kácov bez výrazných potíží přehrál na svém hřišti Miřetice, dva góly dal kanonýr Jícha.

Z fotbalového utkání I.B třídy Velim B - Paběnice (4:2) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Velim B – Paběnice 4:1

„Strašně těžký zápas na hodnocení. Myslím, že jsme odehráli kvalitní utkání, bohužel jsme na tři minuty absolutně vypadli z role a v 83. minutě, kdy vedete 2:1, najednou v 86. minutě prohráváte 4:2,“ kroutil nevěřícně hlavou hrající trenér Paběnic Jaroslav Vlach. „Myslím, že remíza by byla spravedlivá pro oba týmy. Bohužel jsme předvedli další kolaps, který není první tuto sezonu a to nás stojí důležité body. Nezbývá nic jiného než dát hlavu nahoru a bojovat dál,“ řekl odhodlaně kouč hostujícího celku. „Ještě bych chtěl pochválit rozhodčí za výborně odpískaný zápas,“ dodal.

Branky: 29. Kmoch, 84. Kukal, 85. Bečvařík, 86. Mén – 38. Mužátko, 71. Votava. Poločas: 1:1.

Červené Janovice – Olbramovice 6:0

„Jsme velice spokojeni. Jsme spokojeni jak s výsledek, tak i s předvedenou hrou. Od úvodního hvizdu jsme byli lepším týmem. Zatímco soupeř si za celé utkání nedokázal vytvořit žádnou nebezpečnou brankovou příležitost, my jsme si jich během celého utkání vytvořili dostatek, navíc jsme si dvakrát pomohli standardní situací a naprosto zaslouženě bereme tři body,“ těšilo domácího borce Tomáše Dudlu. „Podali jsme velmi dobrý a organizovaný výkon, který byl podpořený solidní efektivitou na finální třetině hřiště. Tabulka je vzácně vyrovnaná. Každé jedno zbývající utkání sezony musíme brát jako finále,“ přidal Dudla.

Branky: 36., 40., 48. a 84. Kacafírek, 72. Novák, 79. vlastní Vyskočil. Poločas: 2:0.

Sázava – Vyžlovka 0:4

„Hodnocení je jednoduché. Byla to velká bída a celý zápas jsme byli horší,“ nechtěl se příliš ve vysoké porážce pitvat hrající trenér sázavského mužstva Pavel Chuchla.

Branky: 20. a 65. Šmíd, 63. Fousek, 90. Pícha. Poločas: 0:1.

Uhlířské Janovice – Vlašim B 1:0

„Věděli jsme, že Vlašim má mladý, běhavý tým, že nás nečeká nic jednoduchého. Soupeř byl dobrý na míči, my jsme čekali v bloku. První poločas nám nešly nohy, neběhali jsme, vázla kombinace. Druhý poločas byl lepší. Dali jsme gól v 60. minutě. Byl to takový haluz, střela letěla vedle brány, naštěstí pro nás si to stoper soupeře srazil do brány. Od 75. mnuty jsme hráli o deseti, kdy byl vyloučen Kulhánek za klukovinu. Bránili jsme do poslední minuty. Kluky za výkon chválím, jsou to odbojované tři body,“ oddechl si trenér Uhlířských Janovic Martin Dotlačil.

Branky: 61. vlastní Hlaváček. ČK: 75. Kulhánek (Uhlířské Janovice). Poločas: 0:0.

Kácov – Miřetice 3:1

„Utkání jsme zvládli velice dobře, i když nás stálo hodně sil. Miřetice se prezentovaly snahou o fotbal a to nám celkem vyhovovalo. Gólových šancí jsme si připravili poměrně dost, ale hosty držel gólman a když už jsme se utrhli na 2:0, tak jsme vzápětí inkasovali. Nakonec jsme se uklidnili proměněnou standardní situací a nebylo co řešit. Myslím, že jsme vyhráli zcela zaslouženě, ale musím zároveň pochválit Miřetice za předvedený výkon,“ konstatoval po vítězném utkání trenér Kácova Michal Veliký.

Branky: 35. a 77. Jícha, 55. Štorch – 59. Jenšík. Poločas: 1:0.