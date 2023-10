Kácovští fotbalisté rozhodli o svém vítězství na půdě Vyžlovky v dalším pokračování krajské I.B třídy skupiny D už v prvním poločase, kdy domácím nasázeli tři góly. Druhá půle se jim podle slov trenéra Velikého nepovedla, přesto získali všechny body. Kaňkou je vyloučení Solnáře. Vítězství od soupeře přivezly také Uhlířské Janovice, které daly ve druhém poločase během pouhých sedmi minut tři branky Kunicím. Sázavu srazila na půdě vedoucí Jesenice produktivita, domácím stačily na výhru dvě branky. Rychle bude chtít na další utkání zapomenout nováček z Červených Janovic, ten prohrál v Miřeticích tenisovým výsledkem. Nováček skupiny C z Paběnic si vyšlápl na rozjeté Semice, těm nasázel čtyři góly. V závěru přišel o vyloučeného Čápa.

Z fotbalového utkání I.B třídy Pátek - Paběnice (5:2) | Foto: Markéta Stiborová

Kunice – Uhlířské Janovice 1:4

„Věděli jsme, že Kunice mají silný tým, což předvedly. V prvních dvaceti minutách jsme se trochu hledali, pak jsme se uklidnili, dali míč na zem a vytvořili jsme si některé šance. Dostali jsme gól do kabin, což není nikdy dobré. V kabině jsme si řekli, že se nic neděje a jedeme dál. Prvních deset minut druhého poločasu nás domácí trápili, poté jsme dali míč opět do klidu do nohy a vznikaly z toho šance. Druhý poločas jsme byli lepší a zasloužili jsme si vyhrát. Kluky chválím za týmovou hru odmakali to a díky tomu bereme tři body,“ radoval se trenér Uhlířských Janovic Martin Dotlačil.

Branky: 20. Skála – 42. N. Marek, 72. Jelínek, 77. J. Kopp, 79. Beneš. Poločas: 1:1.

Vyžlovka – Kácov 1:4

„V prvním poločase jsme hráli velmi dobře. Měli jsme dobrý pohyb, drželi míč a k tomu nám vycházela kombinace, ze které jsme dali tři góly. Do druhého poločasu jsme zůstali myšlením asi v kabině, protože jsme hned v první minutě vyrobili naprosto zbytečnou penaltu a zbytečně posadili domácí na koně. Když už se nám podařilo hru srovnat, tak zbytečně vyrobíme hrubku, kterou hasil na hranici vápna Solnář za cenu červené karty. Za tři body jsme rádi, ale za druhý poločas bychom si měli nafackovat,“ byl i přes výhru svého mužstva kritický trenér Kácova Michal Veliký.

Branky: 48. Dušek (z PK) – 9. Hošta, 21. Jícha, 33. Peroutka, 90. Zeman. ČK: 65. Solnář, 83. Svoboda (oba Kácov). Poločas: 0:3.

Jesenice – Sázava 2:0

„První půlka byla celkem dobrá, ale mohli jsme udělat lepší výsledek. Jesenice je zaslouženě první. Moc šikovní hráči, ale my jsme je viděli a byli dobře připraveni. Bohužel nám chyběl Vojta Šafránek ve středu hřiště a museli jsme sestavu měnit. Jesenice měla hrát po patnácti minutách v deseti, hnusný faul na Luďka Steinochera přímo na koleno byl pouze za žlutou kartu. Potom mohla být penalta pro nás. Bohužel. Nakonec těsně před půlkou jsme měli obr šanci že standardky a nic. Z protiútoku přišla penalta pro domácí,“ popsal důležité momenty prvního poločasu hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla. „Druhá půle začala naší šancí a za chvilku přišla chyba ve středu hřiště, brejk a bylo to 2:0. Potom už nic moc na obou stranách. Oni si vedení hlídali a my nic nevymysleli. Jesenice je dobrý tým. Měli jsme být maximálně produktivní, pokud bychom chtěli body,“ přidal Chuchla.

Branky: 44. Kuchta (z PK), 54. Novotný. Poločas: 1:0.

Miřetice – Červené Janovice 6:1

„Bylo to pro nás hodně složité, přijeli jsme do Miřetic bez pěti hráčů základní sestavy. Nedokázali jsme se vypořádat s jednoduchou hrou domácích, kteří na svém malém hřišti těží z dlouhých autů a rohových kopů,“ řekl po utkání hostující hráč Tomáš Dudla. „První poločas jsme se nemohli dostat do tempa a prohrávali 2:0. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že chceme dát kontaktní gól a vrátit se do zápasu. Bohužel soupeř brzy po změně stran využil další standardní situaci a odskočil do třígólového rozdílu. Povedlo se nám snížit, šli jsme hrát na maximální riziko, ale neměli jsme dostatek sil se zápasem něco udělat,“ přiznal Dudla.

Branky: 13. a 77. Rybařík, 24. Zajíc, 49. Moudrý, 86. a 88. Turek – 60. Cejnar. Poločas: 2:0.

Paběnice – Semice 4:1

„My máme asi třetí nejhorší obranu v soutěži, dostali jsme spoustu gólů a nastoupili jsme proti druhému týmu tabulky. Chtěli jsme hrát více ze zajištěné obrany, abychom to zahustili a hráli spíše na brejky, proto jsme přeskládali sestavu. Proti nám hráli mladší kluci a byli běhavější. Nám naše taktika vyšla, když jsme využili rychlé přechody. Kluci to pojali dobře a vyšlo nám to. Soupeř se tlačil dopředu a my jsme využívali okének v jejich zadních řadách. Asi čtyřikrát jsme šli sami na bránu a padly z toho nějaké branky,“ popsal utkání asistent paběnického trenéra Tomáš Böhm.

„Zápas jsme začali aktivně, prvních deset minut jsme byli lepší, ale nějakou závratnou šanci jsme si nevytvořili. Šanci jsme si vytvořili ve 23. minutě, ale o balon jsme přišli a z brejku se domácí ujali vedení. Ve 32. minutě vyrovnal po akci Rychtaříka po lajně Vavřík, ke kterému se odrazil balon a on úžasnou střelou za vápnem propálil všem co mu stálo v cestě. Pak měli šance i domácí a ne úplně špatné, klidně mohli do poločasu další dvě branky kvůli našemu nedůrazu dát. Ve 40. minutě jsme ale šli i my do otevřené obrany a nedotáhli do konce akci čtyři na dva. Druhý poločas byl z naší strany velmi špatný a třikrát jsme inkasovali po našich hrubých chybách. V 89. minutě nevybíravě vletěl do našeho gólmana hráč domácích a byl po zásluze vyloučen. To co se dělo po utkání, je popsáno v zápise o utkání a já k tomu víc dodávat nechci. Čekáme na výsledky z nemocnice a na rozsah zranění hlavy našeho brankáře, který možná taky už letos dochytal,“ uvedl k zápasu vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka.

Branky: 23. a 63. Mužátko, 53. a 68. Kracík – 32. Vavřík. ČK: 89. Čáp (Paběnice). Poločas: 1:1.