Miřetice – Kácov 1:2

„Byla to bitva od začátku až do konce. Všichni vědí, jak to Miřeticích z hlediska hřiště chodí. Souboj střídá souboj a kdo je důraznější, sklízí většinou body,“ načal hodnocení trenér Kácova Michal Veliký. „Domácí mají výhodu, že tohle mají každých čtrnáct dní a jsou na to zvyklí. Nám to chvíli trvalo a než jsme se rozkoukali, tak jsme prohrávali. Ale naštěstí jsme nezpanikařili a zvýšili důraz a brzy vyrovnali. Druhý poločas jsme chtěli pokračovat v důrazu a nasazení, ale dlouho se nám nedařilo. Nakonec nám pomohl hráč Miřetic, který se nechal zbytečně vyloučit a tím jsme mohli posunout o jednoho hráče více nahoru, což vedlo k otočení výsledku,“ radoval se ze zisku všech bodů kouč vítězného celku. „Musím pochválit rozhodčí, kteří se snažili hru alespoň trochu pouštět, jinak by se hrálo tak deset minut a navíc byli velice přesní. Dovolím si tvrdit, že jsme vyhráli zaslouženě, protože jsme měli minimálně o jednu šanci více než soupeř,“ dodal Michal Veliký.

Branky: 11. Jenšík – 29. a 84. Jícha. ČK: 79. Cacák (Miřetice). Poločas: 1:1.