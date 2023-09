Sázava – Říčany 1:0

„Bylo jasné, že to bude dlouhý a těžký zápas. Říčany mají bratry Susy a to jsou velmi nadstandardní hráči v soutěži. My jsme začali velmi dobře a do desáté minuty jsme nastřelili dvě břevna a nakonec i gól. Celá první půle byla fajn, i když soupeř byl lepší s míčem. Pak nám postupně umírali hráči. My jsme museli začít hrát partyzánskou válku. Bránění a posun pořád dokola. Naší hráči byli hodně obětaví a to se mi hodně líbilo. Ve druhé půlce jsme měli dvakrát štěstí. Dobré body v zápase Sázava versus Susové 1:0,“ usmíval se dobře naložený hrající trenér vítězného celku Pavel Chuchla.

Branka: 16. Kalina. Poločas: 1:0.