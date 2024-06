„Co k tomu mám říct? Byli jsme podělaní celý druhý poločas. První ještě aspoň šel, ale druhý byla katastrofa,“ ulevil si trenér Uhlířských Janovic Martin Dotlačil. „Kácov celý zápas nic neměl a de fakto z ojedinělých šancí dal dva góly. Druhý poločas jsme šli pětkrát sami na bránu, ale nedali jsme. A v devadesáté minutě přišel trest. Zlobím se a moc,“ byl naštvaný kouč Uhlířů.

VIDEO: Z utkání U. Janovice - Kácov

Z fotbalového utkání I.B třídy Uhlířské Janovice - Kácov (2:2) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„Protože jsme si byli vědomi síly Uhlířských Janovic, chtěli jsme co nejdéle vydržet bez inkasované branky. Především jsme se nechtěli dostat do situace, aby nám domácí chodili do brejků, což byl s největší pravděpodobností jejich záměr, kdy šli do hry jen s jedním útočníkem,“ přemýšlel nahlas hostující kouč Michal Veliký. „To se dařilo a v prvním poločase kromě jednoho zaváhání plnili kluci vše, co jsme si řekli před zápasem v kabině. Bohužel jsme inkasovali ze standardní situace. Poté, co jsme vyrovnali, tak jsme nebyli dostatečně koncentrovaní a zbytečně okamžitě obdrželi druhý gól. Ve druhém poločase jsme se začali více prezentovat na útočné polovině, což vedlo k několika možnostem dosáhnout vyrovnání. Bohužel buď jsme byli nepřesní nebo to chytil brankář. S postupem času se samozřejmě otevřela vrátka v naší obraně, ale v tom okamžiku nás podržel zase nás brankář. Nakonec jsme zaslouženě vyrovnali v devadesáté minutě a bereme alespoň bod,“ popsal derby Michal Veliký.

Branky: 20. Zadražil, 37. T. Kopp – 35. a 90+2. Jícha. Poločas: 2:1.

Červené Janovice – Jesenice 3:1

„Hodně důležité vítězství, které by nám mělo dodat více klidu do závěrečných kol,“ hlesl po utkání červenojanovický fotbalista Tomáš Dudla. „Znali jsme sílu soupeře, ale na domácí půdě hrajeme skvěle a každý tým to u nás má těžké. Chtěli jsme hrát z dobře organizovaného bloku a hrozit z rychlých protiútoků, což se nám dařilo celých devadesát minut. Měli jsme více gólových příležitostí a proto po zásluze bereme tři body,“ radoval se Dudla. „Je škoda, že jsme inkasovali v posledních sekundách hry a neudrželi čisté konto,“ zalitoval nakonec obránce vítězného týmu.

Branky: 6. Cejnar, 13. Uher, 56. Kacafírek – 90. Obermajer. Poločas: 2:0.

Jevany – Sázava 2:1

Branky: 66. Šťastný, 85. Čurgali - 35. Kalina. Poločas: 0:1.

Býchory – Paběnice 0:4

„Utkání v Býchorech jsme velmi dobře začali a už v 6. minutě jsme se dostali do vedení zásluhou Váni. Poté byl první poločas vyrovnaný, my měli svoje šance a domácí hrozili střelami ze střední vzdálenosti. Druhý poločas si myslím, že už byl v naší režii, kde jsme šance zúročili v góly, kdy se trefili Mužátko, Váňa a skóre uzavřel Koloušek. Za vítězství jsme rádi,“ podotkl k utkání hrající trenér Paběnic Jaroslav Vlach.

Branky: 7. a 70. Váňa, 59. Mužátko, 78. Koloušek. Poločas: 0:1.