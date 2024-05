„Náš výkon v prvním poločase byl strašný. Bez pohybu, zápalu do hry a nasazení. Naštěstí pro nás jsme inkasovali jen dvakrát a to ze dvou krásných střel z hranice vápna, které skončily vždy v šibenici. Z ojedinělé šance jsme snížili a byli rádi, že je přestávka. O poločase jsme si k našemu výkonu něco řekli, udělali lehké změny a druhý poločas už byl o něčem jiném. Bohužel z množství vyložených šancí jsme proměnili jen jednu a proto jsme nedokázali utkání otočit. Vzhledem k vývoji utkání je remíza spravedlivá,“ přiznal Michal Veliký, trenér Kácova.

Branky: 27. Kubice, 40. Skála - 41. a 70. Jícha (2. z PK). Poločas: 2:1.

Křivsoudov – Sázava 4:2

„První poločas poločas jsme odehráli zodpovědně a s nasazením. Odměnou bylo vedení 2:0. Řekli jsme si kabině, že musíme takhle pokračovat a chytit začátek druhé půle. No a za patnáct minut prohráváme 3:2. Dva rohy a jeden brejk po naší standardce. Potom jsme nedali penaltu a řadu zajímavých situací jsme nedotáhli do gólu. Čtvrtý gól přišel opět z brejku,“ popsal nejdůležitější momenty utkání hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla.

Branky: 53. Procházka, 54. Macháček, 64. a 79. Filip - 42. Dušek, 44. Kalina. Poločas: 0:2.

Jesenice – Uhlířské Janovice 1:4

„Těžký zápas. Jelikož mi vypadlo pět lidí ze základu, sháněl jsem hráče, kde se dá. První poločas jsme hráli v bloku stejně jako soupeř. První poločas jsme měli trochu navrch, měli jsme jednu velkou šanci, ale bohužel jsme nedali. Druhý poločas začal krásně. Hned ve 46. minutě jsme dali na 1:0 a poté na 2:0. Jediné hluché místo bylo, kdy jsme dostali na 2:1 z trestného kopu, kdy náš hráč ve zdi tečoval střelu na druhou stranu a gólman Kmoch už to nestihl. Naštěstí pak jsme dali dva góly a zápas jsme už jen dohráli. Měli jsme další dvě šance, ty jsme nedali. Kluky chválím za týmový výkon, takhle se makat a bereme důležité tři body,“ radoval se z výsledku trenér Uhlířských Janovic Martin Dotlačil.

Branky: 60. Kuchta – 46. a 83. Jelínek, 53. T. Kopp, 85. J. Kopp. Poločas: 0:0.

Vlašim B – Červené Janovice 5:2

„Vyrovnané utkání, ve kterém byla domácí Vlašim efektivnější a klidnější na posledních třiceti metrech hřiště. Podali jsme solidní výkon, který bohužel na fyzicky dobře připraveného soupeře na body nestačil. Je na čem stavět, jedeme dál, sezona jde do finále a musíme se připravit na další utkání,“ podotkl po zápase hráč Červených Janovic Tomáš Dudla.

Branky: 8. Vlasák, 21. Skiba, 45. Badu, 64. Vlasák, 81. Lhotka – 10. Kacafírek, 84.. Jonáš (z PK). Poločas: 3:1.

Paběnice – Sadská 5:1

„Od nás to byl zvláštní výkon. Chyběl nám pohyb a fotbal moc velké kvality nepřinesl, ale i takové zápasy jsou a jsem rád ze jsme ho zvládli za tři body, které potřebujeme a to je v konečném součtu to nejdůležitější,“ řekl po utkání hrající trenér Paběnic Jaroslav Vlach. „Skóre úplně zápasu neodpovídá a pro Sadskou je to výsledek až moc krutý. Nepředvedla špatný výkon. My teďka hrajeme nejdůležitější zápasy sezony a všichni víme, o co hrajeme,“ dodal Vlach.

Branky: 2. Mužátko, 31. vlastní Šaroch, 44. vlastní Vlasák, 75. Jenčík, 83. Kracík – 57. Machovský. Poločas: 3:0.