„Zápas asi s dosud nejlepším týmem, se kterým jsme na jaře hráli, jsme zvládli dobře a zaslouženě vyhráli,“ pochvaloval si trenér Ostré Ladislav Doseděl. „V prvním poločase jsme měli více ze hry a vypracovali si více šancí, které zůstaly nevyužity. Buď kvůli špatnému řešení nebo to chytil gólman hostí. Až ve 26. minutě si Kratochvílův střílený centr srazil hostující obránce pod tlakem do vlastní branky. Ve 32. minutě trefil krásně Kratochvíl odražený balon po rohu z první a vedli jsme dva nula. Hosté ve druhém poločase zpřesnili hru a od 55. minuty nás začali dostávat pod tlak a v tom pokračovali i v deseti po vyloučení svého hráče. Ale jejich snažení buď končilo na obraně nebo to pochytal Procházka, něco skončilo vedle. Při hře hostí vabank na konci jsme měli dvě velké šance na potvrzení výsledku, ale bez využití,“ uvedl kouč Ostré.

Bod je pro Čáslav málo. Je to obrovská ztráta, přiznal kouč Kučera

„Tentokrát bych chtěl všechny naše kluky na hřišti pochválit. Když prohrát tak po nějakém výkonu a ten jsme předvedli,“ uvedl po zápase hrající trenér Paběnic Jaroslav Vlach. „Bohužel jsme si dali smolný vlastní gól, to se prostě stane, a pak po odraženém míči z rohu to borec z voleje uklidil. My měli svoje šance, které jsme nevyužili. Ale klukům děkuji za srdnatý výkon. Bohužel tam byly i věci, které jsme ovlivnit nemohli a s tím se bojovat nedá,“ dodal zachmuřeně kouč poražených.

Branky: 26. vlastní Šindelář, 26. Kratochvíl. ČK: 72. Veselý (Paběnice). Poločas: 2:0.

Červené Janovice – Křivsoudov 3:0

„Při vší účtě k soupeři, tohle jsou povinné tři body. Tentokrát to bylo celkem poklidné utkání, ve kterém největším soupeřem byly teplotní a povětrnostní podmínky. Hostující tým nekladl žádný odpor. My se od začátku jarní části trošku trápíme ve finální fázi, kde nám chybí více klidu. Museli jsme něco změnit, resultovaly z toho tři vstřelené branky,“ potěšilo domácího hráče Tomáše Dudlu.

Branky: 17. a 79. Kacafírek, 59. Cejnar. Poločas: 1:0.

Uhlířské Janovice – Říčany 5:2

„Před zápasem jsem řešil dilema, jelikož mi vypadli oba dva stopeři. Ze zápasem jsem naprosto spokojený. Kluci hráli výborně, padlo nám tam první poločas vše. Nechali jsme hosty hrát a de facto jsme z toho těžili. Další góly jsme ještě nedali, skóre mohlo být i o čtyři góly vyšší,“ řekl po zápase o první místo tabulky trenér Uhlířských Janovic Martin Dotlačil. „S výkonem kluků jsem velice spokojený, takhle by se mělo hrát. Jen škoda těch dvou gólů, které jsme si dali de facto skoro sami. Jinak klobouk dolů,“ dodal Dotlačil.

Hlízovští zaspali začátky obou poločasů, nakonec si ale přivezli bod

Branky: 2. J. Kopp, 6. a 49. Jelínek, 23. a 71. T. Kopp – 43. Hýsek, 83. Klíma. Poločas: 3:1.

Sázava – Miřetice 1:3

„Zápas jsme na začátku vůbec nechytli a hosté tak šli zaslouženě do vedení. Hra se vyrovnala, ale naše snaha o vyrovnání do poločasu se nedařila. Nejlepší úsek hry z našeho pohledu bylo prvních dvacet minut ve druhém poločase, kdy jsme měli relativně dobré tempo. Přišlo vyrovnání a šance z rohu na otočku ve výsledku. Bohužel branka ale padla na naší straně. Mohli jsme ještě vyrovnat, ale hlavička Ksandra skončila na břevně,“ hodnotil utkání sázavský hrající trenér Pavel Chuchla. „Objektivně musím přiznat, že soupeř byl důraznější a nebezpečnější po celý zápas. Hodně mi chyběla hladovost a větší odvaha z naší strany. Musíme se zlepšit, protože tohle je málo,“ měl jasno kouč poražených.

Branky: 54. vlastní Hrabal - 7. Jenšík, 74. a 84. Rybařík. Poločas: 0:1.

Kácov – Olbramovice 3:1

„Výsledek se nerodil snadno a celkem jsme se na něj nadřeli,“ oddechl si trenér vítězného týmu Michal Veliký. „Příčinou bylo to, že jsme zbytečně inkasovali hned z první návštěvy Olbramovic na naší polovině. Navíc jsme do útoku byli pomalí a těžkopádní. Postupem času jsme ale hru zrychlili a navíc začali mít odražené míče, což vedlo ke zvýšení tlaku a vytvoření několika nebezpečných situací. Nakonec jsme vyrovnali ze standardní situace a šlo se na druhý poločas. Hosté v něm úplně rezignovali na útok a soustředili se na defenzivu, kterou jsme nemohli dlouho překonat. Na dva jedna jsme dali opět po standardní situaci a pak už pohodlně dokráčeli ke třem bodům,“ těšilo kouče Kácova.

Branky: 36. Zeman, 68. Solnář, 83. Štorch – 9. Drábek. Poločas: 1:1.