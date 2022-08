„Byl to bojovný fotbal plný soubojů, počasí k tomu nahrávalo, pršelo. První poločas nebyl z naší strany moc dobrý,“ přiznal nový trenér uhlířskojanovického celku Martin Dotlačil. „V půli jsme si řekli, jak budeme hrát a kluci to dodržovali. Měli jsme šance, i tutové, které jsme ale nedali. Asi v 75. minutě ovlivnila zápas červená karta, pak se zápas jen dohrával. Prohráli jsme o dvě branky,“ smutnil kouč hostujícího celku.

Branky: 25. a 76. Vodička. ČK: 76. Kulhánek (UJ). Poločas: 1:0.

Kácov – Sedlčany 4:3

„První poločas jsme odehráli celkem slušně, ale bohužel jsme proměnili pouze jednu šanci. Na začátku druhého poločasu jsme dali dva rychlé góly a vypadalo to na pohodový zápas. Pak jsme z jasného zápasu udělali zbytečné drama. Musíme se z konce zápasu pro příště poučit,“ uvedl k premiéře v krajské soutěži trenér Kácova Michal Veliký.

Branky: 22. a 55. Zeman, 52. Pane, 75. Kostiuk – 64. Dvořák, 77. P. Lípa, 90+3. V. Lípa. Poločas: 1:0.

Semice – Bílé Podolí 1:1

„Byly to dva rozdílné poločasy a zápas jsme začali hodně nervózně. Musím ale říci, že mě překvapil soupeř, protože první půli hrál velmi dobře. Zbytečně jsme jim darovali gól těsně před koncem prvního poločasu, když jsme udělali chybu na půlce při našem autu. Ve druhé půli nám to chvíli trvalo, ale zvedli jsme se a měli jsme to dotlačit do výhry, protože šancí byla velká spousta. Dvakrát jsme trefili břevno a třikrát jsme měli tutovou šanci. V tomto se musíme zlepšit, v proměňování šancí. V přípravě to takový problém nebyl, to jsme to tam sypali, ale teď byla vidět nervozita. Je to strašná škoda. Klobouk dolů před gólmanem Podolí, jelikož chytil tak pět gólů. Soupeř překvapil, jak kousal a my si to prohráli sami,“ komentoval první utkání nové sezony vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka.

Defenzivní taktika podepřená dobrou organizací hry přinesla úspěch

„Jsme rádi za bod,“ oddechl si hostující trenér Bohuslav Šváb. „V prvním poločase jsme domácí asi překvapili, hráli jsme odzadu, ale aktivně a byli jsme o hodně nebezpečnější. Pak jsme měli vyloženou šanci na dva nula. Kdybychom ji proměnili, mohli jsme to dotáhnout. Domácí vysunuli dopředu stopera, přidali vysokého útočníka a nakopávanými balony nás dostali pod tlak. Jsme rádi, že jsme udrželi remízu. Bod zvenku je dobrý, obzvláště ze Semic,“ liboval si kouč Bílého Podolí.

Branky: 71. Bříza - 43. Štoček. Poločas: 0:1.

Pečky – Vrdy 3:4

„Na výborně připraveném hřišti a v příjemné teplotě jsme se těšili, že budeme moci kombinačně více určovat ráz hry. V první půli jsme ale nebyli na středu hřiště dostatečně aktivní a prosazovali jsme se hlavně po stranách hřiště a po dlouhých míčích. Branky padají po chybách a ty jsme udělali dvě. Jak na úplném konci poločasu, tak i při jeho začátku je domácí potrestali a vyrovnali na 2:2. Zlepšenou hrou jsme zaslouženě ve druhé půli došli opět ke dvougólovému vedení. Domácí při zjednodušení hry se v závěru dostali k centrovaným míčům do vápna a po odpískání penalty za nastřelenou ruku v samém konci ještě snížili. Výhra z Peček při velké divácké návštěvě a bouřlivé atmosféře je pro nás povzbuzení,“ radoval se trenér Vrdů Roman Masopust.

Branky: 48. a 87. Růžička (2. z PK), 44. Kašpárek – 18. a 18. Šveřepa, 62. Vávra, 68. Víšek. Poločas: 1:2.

Miřetice – Sázava 1:1

„Jeli jsme k soupeři, se kterým máme velmi špatnou bilanci. Chtěli jsme urvat nějaký bod. To se sice povedlo, ale výkon směrem dopředu, zvlášť ve druhém poločase, byl slaboučký,“ přiznal Pavel Chuchla, trenér Sázavy. „V první půlce se hrálo tvrdě a nervózně. My jsme sice měli herní převahu, ale kvůli špatnému výkonu našich útočníků těch šancí mohlo být mnohem víc. Domácí šli do deseti a my vytěžili z přesilovky jeden gól. Druhá půlka byl z naší strany festival nepřesností a technických chyb. Někdy jsem až nechápal, co dokážou dobří hráči vyvádět za blbosti. Jsem hodně rozladěný. Plusem je obraná fáze. Byla kvalitní a zodpovědná. Domácí bojovali a bod si zasloužili. My se v dalším zápase musíme zlepšit. Jinak bych musel fanouškům a i sobě koupit kapky do očí, protože z téhle hry fakt dost bolely,“ ulevil si kouč Sázavy.

Branky: 62. Rybařík – 42. Koubek. ČK: 32. Habal. (Miřetice). Poločas: 0:1.