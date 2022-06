„V prvním poločase jsme hráli velice dobře, kluci měli chuť a poločas skončil nerozhodně. Měli jsme tam dobré věci, předvedli jsme pěkné akce a tleskali nám i diváci. My jsme ale neproměnili pokutový kop a další dvě příležitosti, asi mohlo být po zápase. Potrestal nás Plot, který se nádherně trefil. Ve druhém poločase jsme chtěli nedostat gól, ale vypadli jsme ze hry, přestali jsme běhat a soupeř nás přimáčkl. Sadská vedla dva jedna, ale na konci vyrovnal Štoček, který předtím neproměnil penaltu. I kdybychom prohráli, náš výkon byl dobrý. Takže jsme za bod rádi,“ uvedl trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb.

„Děkuji klukům za bojovnost a za to, že jsme zápas odehráli bez červené karty. Víc se k zápasu nemám chuť vyjadřovat. A už vůbec ne směrem k rozhodčím. Dali jsme regulérní góly, ty nám ale neuznali. Takže jsme rádi za bod a tím to končí,“ byl stručný hrající trenér hostujícího mužstva Milan Svoboda.

Branky: 6. Weinlich, 89. Štoček – 12. a 80. Plot. Poločas: 1:1.

Jíkev – Vrdy 3:3

„Vrdy přijely s mladým běhavým týmem, který nám trochu ze začátku zatápěl, ale rychle jsme se z toho dostali. Máme v posledních zápasech problém se sestavou, takže to lepíme, jak se dá. Přesto jsme neodehráli špatné utkání. Vrdy nám odskočily první poločas o dva góly. Ale trpělivou hrou do středu s výpady po stranách se nám podařilo vývoj utkání zvrátit a otočit výsledek. Třetí gól jsme dali z jasné penalty, kterou Tomášek zkušeně proměnil. Nakonec jsme ale inkasovali třetí gól z mé strany, kdy jsme neuhlídali centr do vápna. I když soupeř měl dál rychlé brejky, remízu jsme uhlídali. Musím uznat, že plichta vzhledem k vývoji utkání byla nakonec spravedlivá,“ vyprávěl hrající předseda jíkevského klubu Jan Lebduška.

Složitou situaci Kutné Hora nezvládla. Z divize sestupuje

„Zápas dvou týmů s rozdílným herním stylem přinesl od začátku velké množství šancí na obou stranách. Mimo branky Šveřepy jsme neproměnili samostatný nájezd Novým, neuklidili jsme hlavou balon v malém vápně a když už jsme míč do branky dostali, rozhodčí signalizovali ofsajd. Domácí v prvním poločase trefili břevno a hrozili z rohových kopů. Zkraje druhé půle jsme proměnili až několikátou šanci z pravé strany na 2:0. Hned vzápětí jsme si vybrali strašidelnou čtvrthodinku, kdy jsme po standardkách a penaltě třikrát inkasovali. V průběhu druhé půle jsme šli několikrát sami na brankáře, ale žádnou z těchto příležitostí jsme nedokázali využít. V 77. minutě jsme přesto po centru zprava srovnali na konečných 3:3. Šancí jsme si vypracovali na několik zápasů, škoda zbrklosti při zakončení,“ litoval kouč hostujícího celku Roman Masopust.

Branky: 54. a 58. z PK Tomášek, 67. Másílko – 25. Šveřepa, 52. Nový, 77. Rubeš. Poločas: 0:1.

Vyžlovka – Suchdol 3:0

„Domácí nás přehráli jednoznačně důrazem. Nám chybělo hodně zraněných hráčů a to bylo na naší hře také znát. Ale hlavně jsme opravdu nestačili v důrazu. Výsledek hovoří za vše,“ hlesl hrající trenér hostujícího mužstva David Čižinský.

Branky: 6. vlastní Volný, 21. z PK Souček, 51. Jambor. Poločas: 2:0.

Teplýšovice – Uhl. Janovice 5:0

„Bylo to kruté. My jsme byli jaloví. Za stavu jedna nula jsme trefili tyč, jinak jsme byli ale odevzdaní. Vůbec se nám nedařila hra, oni hráli dobře a spadlo jim do brány skoro všechno. Více bych se k zápasu nevracel, je to uzavřená záležitost,“ trpce se pousmál trenér Uhlířských Janovic Radek Förster, který se také na dvacet minut dostal na plac.

Branky: 21. Zima, 39. Vyhlídal, 47. a 60. Průcha, 66. Suk. Poločas: 2:0.