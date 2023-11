/FOTO/ Jediné okresní derby víkendu krajské I.B třídy pro sebe uzmuli fotbalisté Kácova, kteří porazili Sázavu a v tabulce se usadili na čtvrté pozici. S tříbodovou ztrátou na první Jesenici jsou druhé Uhlířské Janovice, které zakončili podzim výhrou v Křivsoudově. Nováček z Červených Janovic doma pouze remizoval s Kunicemi. Zajímavé utkání se odehrálo ve Vykáni, kam přijel nováček skupiny C z Paběnic. Hosté vedli ještě dvě minuty před koncem i díky dvěma zásahům bývalého ligisty Kolouška, jenže nakonec přihlíželi obratu domácích a vrátili se bez bodu.

Z fotbalového utkání I.B třídy Kácov - Sázava (3:1) | Foto: Petr Křen

Červené Janovice – Kunice 2:2

„O výsledku utkání rozhodl náš přístup, kvůli kterému jsme doma ztratili dva body. Taková utkání prostě musíme zvládat s plným bodovým ziskem,“ uvědomil si domácí fotbalista Tomáš Dudla. „První poločas jsme úplně prohospodařili, opět jsme inkasovali ze standardní situace, ale ještě v poslední minutě úvodního dějství se nám podařilo vyrovnat. Do druhého poločasu jsme vstoupili velmi dobře, ujali se vedení po krásné individuální akci Nováka a měli jsme osud utkání zcela ve svých rukách. Bohužel nám ale vedení příliš dlouho nevydrželo a doslova jsme soupeři darovali vyrovnání. Zbytek utkání už byla oboustranná rezignace na systém a hra se přelévala z jednoho vápna do druhého. Jestli platí - co tomu dáte, to se vám vrátí, tak tentokrát tomu tak bylo. Na konci utkání jsme si vytvořili dvě tisíciprocentní šance a sám doteď nechápu, jak se nám podařilo je neproměnit,“ kroutil nevěřícně hlavou Dudla.

Branky: 45+1. Eichler (z PK), 49. Novák – 23. a 61. Kubice. Poločas: 1:1.

Křivsoudov – Uhlířské Janovice 2:4

„Zápas byl náročný. Věděli jsme, že když bude Křivsoudov kompletní, tak bude nepříjemný a bylo to tak. Ve 20. minutě jsme mohli vést 3:0, ale po naší chybě a malé domů to bylo 1:1. Druhý poločas jsme měli další šance, dali jsme na 2:1 a vzápětí jsme zase udělali chybu a soupeř vyrovnal. Byli jsme ale celý zápas aktivní a pak jsme konečně dali góly,“ oddechl si trenér Uhlířů Martin Dotlačil. „Kluky chválím, předvedli dobrý výkon. Domácí jen nakopávali míče, k ničemu jsme je nepustili. Pro nás důležitá výhra, abychom zůstali na druhém místě přes zimu,“ přidal kouč vítězného celku.

Branky: 33. a 53. Procházka – 24. a 56. Jelínek, 48. Zadražil, 64. J. Kopp. Poločas: 1:1.

Kácov – Sázava 3:1

„Na těžkém terénu jsme chtěli hrát úplně jednoduše, protože bylo jasné, že nějaká kombinace bude složitá. Nastoupili jsme se třemi útočníky a chtěli Sázavu přinutit vysokým napadáním k chybám. To se nám z počátku ale vůbec nedařilo, protože jsme nebyli schopni posbírat odražené míče. Pak po našem rohu nám utekl útočník Sázavy a šel sám na brankáře, ale naštěstí to nevyřešil dobře a nedokázal ani zakončit. To jakoby nás povzbudilo a najednou jsme si vytvořili několik šancí, kdy dvakrát selhal Jícha, ale naštěstí to tam procpal Vojta Štorch a šlo se do kabin za stavu 1:0. Do druhého poločasu jsme vyměnili oba krajní záložníky a ti přenesli do hry oživení a v závěru i góly. Myslím že jsme si výhru zcela zasloužili, protože jsme byli především důraznější, což bylo důležitější než jindy,“ popsal okresní derby trenér Kácova Michal Veliký.

„Kácov vyhrál zaslouženě,“ uznal hrající kouč sázavského týmu Pavel Chuchla. „V první půlce byla sice hra poměrně vyrovnaná, my měli první loženku, ale domácí hned kontrovali také jasnou šancí. My jsme vůbec nesbírali odrazené míče ve středu hřiště. Na lajnách ano, ale to bylo málo. Gól jsme dostali a myslím zrovna v té chvilce zbytečně. V druhé půlce se hřiště neskutečně bořilo. Byly tam obrovské jámy. Ty menší hráče jsme museli zachraňovat, jinak by nenávratně zmizeli jako v Králi Šumavy,“ vtipkoval trenér Sázavy. „Domácí hráli jednoduše, silově a my v problémech. Ale musíme to brát, takový je život,“ dodal Chuchla.

Branky: 29. V. Štorch, 77. Svoboda, 83. Zeman – 86. Šafránek (z PK). Poločas: 1:0.

Vykáň – Paběnice 5:4

„Klasický náš domácí zápas, opět hodně ofenzivní. Za stavu 2:4 jsme to měli hodně těžké, ale dali jsme brzy kontaktní branku, pak se to otevřelo a my jsme to nakonec zvládli. Všechna čest před soupeřem, který má hodně zkušený tým, jak zápas zvládl a jak v zápase jeho hráči bojovali. Nakonec se ale štěstí přiklonilo na naší stranu. Paběnicím přejeme do odvet hodně štěstí,“ uvedl po utkání kapitán Vykáně Jan Kočí.

„Vyrovnané utkání se šancemi na obou stranách, jako kdyby se trochu hrálo bez obran,“ uvedl kouč Paběnic Jaroslav Vlach. „Ve druhém poločase jsme šli do dvougólového vedení a myslel jsem si, že bychom to mohli udržet. Měli jsme to zahrát trochu lépe, zkušeněji,“ litoval kouč poražených. „Bohužel soupeř vyrovnal, my jsme nastřelili břevno, domácí ještě nedali penaltu. Dvě minuty před koncem srovnal Kramář na 4:4. Nakonec jsme v pětiminutovém nastavení v poslední vteřině dostali na 5:4,“ ulevil si Vlach. „Celý podzim nás sráží zbytečné individuální chyby a to se potvrdilo i v posledním zápase. Jinak jsem za dvacet bodů po podzimu celkem spokojení, doufám, že uděláme kvalitní zimní přípravu a na jaře nějaké body ještě přidáme,“ dodal Jaroslav Vlach.

Branky: 14. a 90+4. M. Kočí, 25. J. Kočí, 67. Huráb, 88. Kramář – 9. Mužátko, 19. a 63. Koloušek, 55. Blahník. Poločas: 2:2.