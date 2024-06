„Zápas o třetí místo jsme chtěli vyhrát, ale v 15. minutě nás Jesenice potrestala z rychlého brejku. Hned z rozehrávky jsme inkasovali podruhé a vypadalo to na ručník. Postupně jsme se oklepali a vyrovnali hru i skóre. Bohužel na konci poločasu a hned na začátku toho druhého jsme opět inkasovali a historie se opakovala. Snížili jsme a hnali se za vyrovnáním, ale nebylo nám přáno. Proti minulému týdnu jsme ale makali na sto procent až dokonce a myslím, že jsme se za náš výkon nemuseli stydět,“ řekl k poslednímu utkání sezony trenér Kácova Michal Veliký.

VIDEO: Z utkání Uhlířské Janovice - Sázava (1:0)

Z fotbalového utkání I.B třídy Uhlířské Janovice - Sázava | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Branky: 22. Štorch, 36. Kmoch, 53. Svoboda – 15., 16. a 45. Novotný, 48. Obermajer. Poločas: 2:3.

Červené Janovice – Vyžlovka 1:7

Branky: 39. Cejnar – 2., 3. a 9. Pavlů, 54. Dušek, 58. Lubina, 75. Koranda, 87. Bobáň. Poločas: 1:3.

Uhlířské Janovice – Sázava 1:0

„Zápas se povedl. Šancí bylo dost na dva zápasy. Byli jsme po rozlučce, takže nám nešly nohy, neběhali jsme tak, jak bych si představoval, ale chápu,“ smál se trenér vítězného celku Martin Dotlačil. „Někdy jsme byli zbytečně zatažení a podržel nás gólman Kmoch. Hlavní je, že jsme vyhráli. Kluky chválím,“ radoval se z výhry kouč Uhlířů.

VIDEO: Z utkání Uhlířské Janovice - Sázava (1:0)

Z fotbalového utkání I.B třídy Uhlířské Janovice - Sázava | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Branky: 29. Kopecký. Poločas: 1:0.

Městec Králové – Paběnice 1:0

„Nejdřív zápas, pak oslavy! Chtěli jsme našim fanouškům udělat radost a předvést dobrý výkon plný gólů. To první na sto procent vyšlo, to druhé na padesát. Hráli jsme dobře, dobře jsme kombinovali a vytvářeli si šance. Trápila nás ale koncovka. Musím objektivně dodat, že i Paběnice měly své šance. Kdyby zápas byl 6:3, asi by to bylo fér,“ konstatoval hrající trenér postupujícího Městce Králové Jan Šmidrkal. „Když se k zápasu vyjadřuji, tak pořad myslím na oslavy. Je mi ctí, že u všeho můžu být. Mám k dispozici famózní tým. Plný dobrých chlapů, kteří drží při sobě. Pražáci nám dali obrovskou kvalitu, domácí bojovnost. Je tady plno příběhů, ale ten nej je Míra Velenský. Člověk, který je patriot, úžasný chlap a můj velký kamarád, se po letech dočkal. Jsem šťastný, že jsem se s ním mohl vyfotit s pohárem a splnit mu fotbalový sen,“ rozplýval se Šmidrkal. „Všem v Městci děkuji. První trenérská výhra. Krásnou dovolenou všem a v srpnu jdeme na to,“ dodal šťastný trenér postupujícího mužstva.

VIDEO: Z utkání Uhlířské Janovice - Sázava (1:0)

Z fotbalového utkání I.B třídy Uhlířské Janovice - Sázava | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„K poslednímu zápasu sezony jsme zajížděli na půdu prvního týmu soutěže. Chtěli jsme hrát ze zajištěné obrany a spoléhat se na rychlost v útoku. A nebo na standardní situace. Z obou situací jsme měli možnosti, ale bohužel naše finální fáze v zápase byla velmi špatná. Domácí byli od začátku dobří v kombinaci a měli kvalitu. O ten gól byli lepší,“ uznal hrající trenér Paběnic Jaroslav Vlach. „My při nějakém štěstí, kdybychom odvezli bod, bychom byli rádi, ale myslím, že jsme odehráli dobré utkání, které jsme odbojovali až do konce. A to se mi líbilo, i když už o nic nešlo. Klukům děkuji za celou sezonu, kdy náš cíl byl zachránit se v soutěži a to se nám povedlo. Takže sezonu považuji za úspěšnou. Samozřejmě byla utkání, kdy to bylo horší, ale tak to v průběhu sezony někdy bývá,“ řekl Vlach. „Domácím za cely náš klub TJ Sokol Paběnice gratuluji k postupu do I.A třídy a přeji jim hodně štěstí do nadcházející sezony,“ dodal paběnický kormidelník.

Branky: 58. Hanzlík. Poločas: 0:0.

VIDEO: Z utkání Uhlířské Janovice - Sázava (1:0)