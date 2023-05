Gesto fair play zažili v dalším kole krajské I.B třídy fotbalisté Sadské na hřišti vedoucího Slavoje Vrdy. Domácí hráč Semrád úmyslně zakopl chybně nařízený pokutový kop. I tak ale favorit nezaváhal a Sadská si odvezla bůra. I díky hattricku Šveřepy. Poslední Bílé Podolí doma schytalo čtyřku od Zelenče, Sázava vydřela plichtu s Říčany, i když hrála velkou část utkání v deseti. Uhlířské Janovice doma pouze remizovaly s Velkými Popovicemi, když zahodil obrovské množství loženek. Kácov odešel poražen na půdě lídra tabulky, celku Sedlec-Prčice.

Z fotbalového utkání I.B třídy Velim B - Vrdy | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Vrdy – Sadská 5:1

„Do zápasu jsme vstupovali s tím, že Sadskou musíme na našem velkém hřišti roztáhnou a přeběhat. Měli jsme dobrou kontrolu míče a bez problémů se dostávali k vápnu soupeře. Ale finální fáze nám opět v první půli trochu kulhala. Spálili jsme, co se dalo. Velmi dobrý pohyb a výběr prostoru nedokázal na malém vápně zúročit Franc. Kapounek prováhal doklepnutí na zadní tyči. Tomáš Petr napoprvé neproměnil pěknou kombinaci z malého vápna a poté nevyužil ani samostatný brejk na brankáře Šarocha. Pád Šveřepy po průniku do vápna posoudil rozhodčí jako penaltu, po domluvě ji Semrád poslal schválně mimo. Trest přišel při snad prvním delším pobytu Sadské na naší půlce. Obrana ne úplně důrazně dostoupila hrotového hráče a jeho nahrávku do otevřeného prostoru nikdo ze záložníků nezachytil. Hned následující minutu se Kapounek uvolnil na pravém křídle, posunul si balon do středu a svou slabší levou nohou krásně vystřelil zpoza vápna. Do koce půle jsme se dále trápili a nedokázali dostat do hry hroťáka Víška,“ popsal první půli trenér domácích Roman Masopust. „Druhá půle byla od první minuty zcela v naší režii. Kapounek se uvolnil na lajně, ale Franc na malém vápně netrefil. Poté i Šveřepa spálil na vápně svoji šanci. V další, po rychlém protiútoku, se už však nemýlil. Stejně tak Tomáš Petr nejprve svou větší šanci neproměnil, aby poté využil balon pod sebe a povedeným obstřelem zpoza vápna zvyšoval na 3:1. Domácí ještě vzadu pootevřeli hru, ale nestíhali už běhat s krajními hráči. Zprava Kapounek připravoval jednu šanci za druhou a dobře ho na lajně doplňoval i Vavřina. Akci v přečíslení čtyři na dva obránce nejprve Šveřepa zakončil sám do břevna a poté odražený balon uklízel hlavou. Konec se pouze dohrával. Udělali jsme dvě chyby, při kterých jsme i Sadské nabídli příležitost. V první jsme vzadu otevřeli prostor na středu obrany, Andrle se však dokázal vrátit před samostatně postupujícího hostujícího útočníka. Při druhé přišel při rozehrávce o míč Semrád a nechal vyniknou brankáře Kožurika. Z našich akcí jsme dotáhli pouze zakončení Šveřepy, který zkompletoval hattrick,“ uvedl Masopust.

„Gratuluji domácím k vítězství. Poprvé jsem zažil, že někdo zakopl penaltu. Kdybychom hráli v plné sestavě, asi by domácí měli větší problémy. Po našem vedení domácí rychle vyrovnali a to rozhodlo o jejich vítězství. Domácí bás porazili, ale tohle nemají zapotřebí. Kaňka na utkání byl ten odpískaný pokutový kop, kdy se o faul nejednalo, ale domácí hráč ji úmyslně zakopl,“ uvedl hrající trenér Sadské Milan Svoboda.

Branky: 53., 65. a 90. Šveřepa, 33. Kapounek, 59. T. Petr – 32. Michálek. Poločas: 1:1.

Bílé Podolí – Zeleneč 0:4

„Výsledek je pro nás šílený. První poločas snese fotbalové měřítko. Jednou jsme šli sami na brankáře a pak jsme měli ještě jednu velkou příležitost. I soupeř měl ale své šance. My máme slabší lavičku. Tři góly jsme dostali v posledních deseti minutách, kdy nám docházely síly. Bojujeme s tím, že nám chybělo osm lidí. Chceme ale soutěž dohrát se ctí,“ uvedl kouč Bílého Podolí Bohuslav Šváb.

Branky: 82. a 87. Kočevár, 71. Luhan, 89. Hajný. Poločas: 0:0.

Sázava – Říčany 2:2

„Bohužel jsme hráli osmdesát minut o deseti. Pořád jsme se museli bránit a také dotahovat skóre. Bylo to pro nás těžké, protože Říčany mají kvalitu a zavřeli nás po našem vyloučení na naší půlce. Luděk Steinocher dvakrát nádherně vyrovnal. Podruhé vyrovnal v 85. minutě parádní střelou do šibenice. Je to moc dobrý bod,“ řekl k zápasu hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla.

Branky: 21. a 86. Steinocher – 12. Holub, 53. Vosáhlo (z PK). ČK: 16. Koubek (Sázava). Poločas: 1:1.

Uhlířské Janovice – Velké Popovice 1:1

„Zápas vypadal z naší strany prvních třicet minut dobře, soupeře jsme zatlačili, měli čtyři nebo pět tutových šancí, které jsme nedali. Od té doby to byl do poločasu vyrovnaný zápas. Soupeř dal gól, ale z ofsajdu. Druhá půle začala stejně jako začátek zápasu. Soupeře jsme tlačili, ale bohužel jsme opět nedali tři šance. V utkání jsme měli snad deset ložených šancí, které jsme nedali, to jsem v životě neviděl. Soupeř trestal de fakto z ojedinělé šance. Nechápu ještě teď, co jsme nedali,“ kroutil nevěřícně hlavou trenér domácích Martin Dotlačil.

Branky: 62. Vyhnánek – 71. Kamp. Poločas: 0:0.

Sedlec-Prčice – Kácov 2:0

„Po celý zápas jsme tahali za kratší konec a zaslouženě prohráli. V průběhu utkání jsme si nevytvořili jedinou vážnější příležitost. To domácí, především ve druhé polovině, jich měli hned několik, při kterých nás pozdržel náš brankář. Přes to všechno musím kluky pochválit, protože bojovali od začátku až do konce za výsledek, ale bohužel kvalita byla na straně domácích,“ chválil svěřence trenér Kácova Michal Veliký.

Branky: 6. Kabíček, 71. Davídek. Poločas: 1:0.