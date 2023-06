A je dobojováno. Krajská I.B třída zná své vítěze i sestupující. Fotbalisté Slavoje Vrdy sice v posledním kole soutěže ve skupině C vyhráli jasně nad Ostrou díky čtyřem gólům Šveřepy 5:1, ale v boji o postup už jim to nebylo nic platné. Ten si prohráli v minulých kolech. Béčko Velimi totiž zvítězilo přesvědčivě 10:2 ve Vykáni a díky lepším vzájemným zápasům skončilo před Slavojem. Sestupující Bílé Podolí doma padlo s Plaňany. Ve skupině D se hrálo okresní derby, v němž Sázava těsně porazila mužstvo Kácova. Uhlířské Janovice v předehrávce prohrály doma s Teplýšovicemi 1:2.

Z fotbalového utkání I.B třídy Vrdy - Pátek (4:1) | Foto: Markéta Stiborová

Bílé Podolí – Plaňany 1:3

„V prvním poločase jsme hráli docela dobře, měli jsme i šance, i když hosté o gól vedli. Oni měli nějaké stoprocentní šance, které neproměnili, my jsme šli také asi třikrát sami na brankáře. První půle ale snese z naší strany měřítko. Soupeř hrál o všechno,“ uvedl trenér sestupujícího Bílého Podolí Bohuslav Šváb. „Rozloučili jsme se se soutěží s grácií, diváci nám po utkání zatleskali, my jsme zatleskali jim, takže jsme sezonu zakončili statečně,“ přidal Šváb.

Branky: 21. Štoček – 5. Freund, 40. Rýva, 61. Shpuryk. Poločas: 1:2.

Vrdy – Ostrá 5:1

„Je to velký smutek. Za nás to byla krásná sezona, získali jsme spoustu bodů, dali jsme spoustu gólů. Skončit na druhém místě je to nejhorší, chybí ta třešnička na dortu,“ soukal ze sebe Masopust. „Druhé místo je prostě ošklivé. Horší už je snad jen sestup,“ pokračoval kouč druhého celku tabulky. Toho mohly potěšit čtyři góly Šveřepy. „Konečně dotrénoval, co potřeboval a v tomto zápase se mu to vrátilo. Měli jsme nešťastný vstup do utkání, kdy jsme dostali zaslouženě červenou kartu. Museli jsme hrát z bloku a na brejky. Dali jsme před poločasem gól a po změně stran jsme přidávali jeden gól za druhým. Soupeř má mladý tým, který také kvůli své nezkušenosti hodně šancí promarnil,“ dodal Masopust.

„To, co se nám dařilo minulý týden v Sadské, nám tentokrát vůbec nevycházelo. Přitom se zápas nevyvíjel špatně. V první minutě jsme neproměnili nájezd a ve třetí byl při úniku sražen náš hráč a Vrdy šly do oslabení. Bohužel nám to spíš svázalo nohy, hra byla pak hodně nervózní a opatrná. Ke konci poločasu jsme dostali červenou kartu my a z následného trestného kopu jsme navíc inkasovali. Vstup do druhé půle nám vůbec nevyšel. Brzy jsme inkasovali, následně jsme neproměnili gólovou příležitost a vzápětí dostali třetí branku. To s námi hodně otřáslo a už jsme se nedokázali vrátit do zápasu. Bohužel nás zradila koncovka,“ přiznal trenér Ostré Josef Pavliš.

Branky: 44., 46., 52. a 59. Šveřepa, 66. Semrád – 71. Wolf. ČK: 4. Vavřina – 44. Kukla. Poločas: 1:0.

Sázava – Kácov 2:1

„Moc těžký zápas. Kácov hrál výborně a výhra se nerodila vůbec lehce,“ přiznal hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla. „V první půlce jsme nehráli vůbec dobře. Hodně ztrát a prohraných soubojů. Měli jsme štěstí a vedení 1:0 bylo hodně důležité pro další vývoj zápasu. Změnili jsme rozestavení a zatáhli jsme se. Na víc to tentokrát nebylo. Chodili jsme do brejků a byly z toho dvě obrovské šance. Z dalšího trestného kopu jsme šli na 2:0. To bylo fajn, ale bohužel Kácov zápas z rohu zdramatizoval. Ve druhé půlce už hosté tak nebezpeční nebyli, ale pořád to bylo velmi těžké. Výhry si ceníme a výsledky na jaře předčila moje očekávání. Po ztrátě pěti hráčů základní sestavy jsme měli trošku obavy. Hráčům patří můj dík, jak to v pohodě zvládli,“ těšilo Pavla Chuchlu.

„Sázava nám vrátila podzimní zápas jako přes kopírák. Přestože jsme měli jakousi herní převahu, z níž přišly i nějaké šance, byla Sázava týmem, který uděloval lekci z produktivity. Luděk Steinocher měl k dispozici tři trestné kopy a dva uklidil. My jsme jen v závěru korigovali výsledek. Bohužel tento zápas kopíroval druhou polovinu jara, kdy jsme za sedm zápasů získali jediný bod a tím dostali sami sebe do problémů. Z toho se musíme poučit a především já,“ vyprávěl po posledním zápase sezony trenér Kácova Michal Veliký. „Na závěr musím pochválit všechny rozhodčí, kteří nás pískali, protože jsem za celou sezonu neviděl jediný zápas, který by byl tendenčně vedený,“ dodal Veliký.

Branky: 45+1. a 79. Steinocher – 87. Zeman. Poločas: 1:0.