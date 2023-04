Fotbalová I.B třída měla na programu druhé jarní kolo. Bílé Podolí sahalo po skalpu favorita z Jíkve, o výhru přišlo v nastavení po brance hostujícího brankáře. Souboj o první příčku tabulky skupiny C Vrdy nezvládly a doma prohrály s rezervou Velimi. Sázava si vyšlápla na Vyžlovku, doma ji nasázela tři góly. Uhlířské Janovice a Kácov nehrály kvůli špatným terénům, své zápasy mají odložené.

Z přípravného fotbalového utkání Hlízov - Vrdy | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Bílé Podolí – Jíkev 2:2

„Už v pečkách jsme mohli dosáhnout na nějaký bod, tam vyhrál šťastnější. Teď jsme urvali jeden,“ uvedl po utkání Petr Heřmánek z domácího tábora. „Terén byl hodně těžký, na hranici regulérnosti. To mazalo fotbalové rozdíly. Pro nás to bylo těžké a ubojované utkání. První gól jsme dali parádním lobem jako dal Schick, to se trefil Weinlich. Hosté do poločasu vyrovnali. Pak jsme vedli i podruhé, ale nezvládli jsme konec a dostali jsme branku v nastavení. Odražený balon po dlouhém autu napálil z pětadvaceti metrů hostující brankář Blažek a vyrovnal,“ hodnotil utkání Heřmánek. „Na začátku jara jsme si říkali, že to ještě zkusíme, i když jsme měli jen tři body. Po dvou zápasech jsme jich mohli mít šest, ale máme jen jeden. Kluci ukázali vůli po vítězství a odvedli maximum,“ těšilo funkcionáře Bílého Podolí. „Utkání výborně zvládli rozhodčí,“ dodal.

„Přijeli jsme do Podolí v hodně okleštěné sestavě, navíc gólman hrál se sebezapřením s naraženými žebry z minulého zápasu. Terén byl velmi těžký, mokrý a to nám moc nesedělo. Než jsme se rozkoukali, prohrávali jsme, když jsme v obraně zapomněli na domácího hráče, který chytře přeloboval našeho gólmana. Pak jsme hráli už lépe, vytvořili si několik slibných příležitostí, ale koncovku jsme měli jalovou. Naštěstí si pak vzal balon Matěj Pikous a pěknou střelou k tyči vyrovnal. Do poločasu se už nic zásadního nestalo, i když jsme měli více ze hry. Bohužel ani rozhodčí nebyli úplně objektivní, ale s tím se prostě musíme srovnat. Druhý poločas byl z naší strany o poznání horší, nebyli jsme u balonů včas, vázla nám rozehrávka,“ přiznal Jan Lebduška, předseda jíkevského klubu. „Soupeř pak vstřelil gól a s námi to nevypadalo dobře. Vůbec se nám nedařilo a těžký rozmáčený terén dělal oběma mužstvům problémy. V závěru už jsme hráli vabank a když už i gólman Blažek seběhl k domácímu vápnu, vzadu zůstala jen prázdná díra. Ale právě Blažek v nastavení vyrovnal,“ dodal Lebduška.

Branky: 3. Weinlich, 83. Tyšer – 28. Pikous, 90+3. Blažek. Poločas: 1:1.

Vrdy – Velim B 1:3

„Do utkání jsme vstoupili aktivně a vytvořili si některé zajímavé příležitosti. Gól měl dvakrát na kopačce Víšek, jednou ale nezamířil mezi tři tyče a podruhé nastřelil břevno. Hosté se prosadili po rychlém protiútoku po odraženém míči. Poté jsme na čtvrt hodiny přenechali zcela iniciativu Velimi a naše protiútoky jsme řešili velmi zbrkle. Přesto jsme před přestávkou mohli vyrovnat,“ hodnotil první poločas zápasu domácí trenér Roman Masopust. „Ve druhé půli jsme si vytvořili územní převahu, ale bez dobré finální fáze. Hosté hrozili z rychlých protiútoků a dvakrát svoje šance využili. Nám to tentokrát v zakončení vůbec nelepilo, po tyči a dalším břevnu se prosadil až tři minuty před koncem Tomáš Petr,“ přidal Masopust.

„V utkání hraném na těžkém terénu, navíc za silného větru, jsme podali skvělý výkon. Kromě fotbalovosti jsme přidali bojovnost a důraz, což se vyplatilo,“ uvedl trenér velimské rezervy Jiří Ptáček. „V úvodu zápasu měli dva nebezpečné momenty domácí, poté ale přišly na řadu naše šance. Hned ta první skončila gólem, kdy se nám podařil rychlý přechod a po samostatném nájezdu a kličce brankáři jsme šli do vedení. Chvíli na to se situace opakovala, ale domácí podržel gólman. V závěru poločasu ještě skončila naše střela zpoza vápna těsně vedle,“ podotkl Ptáček. „Ve druhé půli jsme přidali po skvělém lobu z hranice vápna druhý gól. Pak přišly opět dvě nebezpečné šance domácích. První zastavil výborný zákrok gólmana, při druhé nám pomohla branková konstrukce. V závěru zápasu jsme po krásné střele na zadní tyč přidali další gól. Inkasovaná branka na konci už nám radost z vítězství nezkazila,“ dodal velimský kouč.

Branky: 87. T. Petr - 23. Kuchař, 56. Kasal, 82. Kmoch. Poločas: 0:1.

Sázava – Vyžlovka 3:0

„Na těžkém terénu jsme měli zápas celkem pod kontrolou. Akorát standardky Vyžlovky nám dělaly velké problémy,“ přiznal hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla. „První poločas jsme tlačili na pilu a dali jsme dva góly. To bylo důležité. Po půlce třetí gól a zápas se poměrně v klidu dohrával. Bohužel v první minutě jejich brankář narazil hlavou do tyče a musela přijet záchranka. To je nepříjemné, snad bude v pohodě. Máme důležité body a výkon nebyl špatný,“ byl spokojený kouč vítězného celku.

Branky: 31. Koubek, 45. Šafránek, 72. Chrpa. Poločas: 2:0.

Uhlířské Janovice – Sedlec-Prčice odloženo na 12. 4.

Říčany – Kácov odloženo na 19. 4.