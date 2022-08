„V prvních deseti minutách jsme neproměnili tři gólové šance. Poté se hra vyrovnala, Jíkev byla opticky víc ve hře na středu hřiště, ale větší šance byly na naší straně,“ uvedl po zápase trenér vítězného celku Roman Masopust. „Ve druhé půli nás při tutovce hostů podržel brankář Kožurik. Vzápětí nám Jíkev pomohla, když si jejich hráč srazil centrovaný míč do vlastní branky. Od té chvíle to bylo jen na jednu branku. A podařilo se nám dohrát do gólu několik velmi pěkných akcí,“ pochvaloval si Masopust. „S výkonem mužstva i výsledkem jsme určitě spokojeni, ale dokud hosté fyzicky stačili, tak byly vidět jejich výborné individuální dovednosti a utkání bylo otevřené,“ dodal kouč domácích.

„Prohráli jsme vysokým rozdílem, rozhodla desetiminutovka mezi 70. a 80. minutou,“ hlesl po utkání hrající předseda jíkevského klubu Jan Lebduška. „První poločas byl vyrovnaný, šance byly na obou stranách. Po poločase nám začaly ubývat síly a to byla mladému běhavému týmu domácích voda na jejich mlýn. První gól jsme si dali sami a pak už domácí měli otevřenou cestu k naší bráně. Bylo to o prvním gólu, pak už jsme neměli síly ani morálku to stáhnout,“ přiznal Lebduška. „Nic se neděje, jedeme dál,“ nedělal z porážky tragédii.

Branky: 70. vlastní Schubert, 75. Šveřepa, 78. Víšek, 87. Vavřina. Poločas: 0:0.

Bílé Podolí – Pečky 0:2

„První poločas jsme prospali a prohrávali jsme o gól. Ve druhém poločase jsme začali trochu hrát, naše kvalita směrem dopředu ale nebyla taková. Jen jsme dokázali trefit břevno. Neměli jsme tentokrát štěstí, abychom to dostali do brány. Prohrát první zápas doma je špatné, tohle budeme dohánět celý podzim. Musíme celých devadesát minut odjezdit,“ uvedl k zápasu trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb. „Rozhodčí byli perfektní,“ chválil trojici arbitrů kouč. „Odehráli jsme zápas blbec, nebylo nám přáno. Snad se to otočí k lepšímu,“ přeje si Šváb.

Branky: 40. Tyšer, 88. Brunclík. Poločas: 0:1.

Richard svým hráčům věřil. Štěstí při nás nestálo, truchlil kouč

Jevany - Kácov 3:1

„Nezvládli jsme první poločas a to především v situacích, kdy jsme měli mít situace předcházejí brankám pod kontrolou. Jediné, co mě mrzí, že za stavu 1:0 pro domácí jsme vstřelili gól, ale bohužel rozhodčímu hodinky nezapípaly. Musím ale uznat, že soupeř byl lepší a určitě si vypracoval více brankových situací. Druhá půle byla ale z naší strany odlišná. Zlepšili jsme pohyb a nasazení a vypracovali si dvě jasné příležitosti, které jsme bohužel neproměnili. Pak jsme snížili a hnali se za vyrovnáním, ale v závěru nás domácí potrestali při naší hře vabank,“ popsal utkání trenér Kácova Michal Veliký.

Branky: 20. Šmejkal, 32. Sobíšek, 89. Rejka – 74. Pane. Poločas: 2:0.

Uhl. Janovice - Vyžlovka 2:1

„Do zápasu jsme vstoupili dobře, do dvacáté minuty jsme si vypracovali tři až čtyři tutové šance, ale nedali jsme. Ujali jsme se vedení koncem poločasu. Druhý poločas jsme nebyli už tolik aktivní, ale přidali jsme na dva nula po chybě gólmana. Zbytek zápasu byl utahaný, za výsledek jsme rádi, ke konci jsme přežili šance soupeře,“ uvedl po zápase domácí kormidelník Martin Dotlačil.

Branky: 37. Jelínek, 62. Beneš – 65. Tesařík. Poločas: 1:0.

Sázava – Kunice 3:1

„První půlka nebyla dobrá, ale po hezkých akcích jsme vedli 2:1. Kunice hrály velice dobře a dobře nás napadaly. Hrají na tři obránce a dobře se pohybují. Druhý poločas byl z naší strany o mnoho lepší. Zlepšili jsme a zrychlili kombinaci a přechod do útoku. Hra byla daleko plynulejší. Kunice už nestíhaly a naše výhra byla zasloužená,“ byl spokojený sázavský hrající trenér Pavel Chuchla.

Branky: 5. Chrpa, 42. Steinocher, 69. D. Kalivoda (z PK) – 10. Vodička. Poločas: 2:1.