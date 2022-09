„Velice těžké utkání,“ ulevil si po vítězném střetnutí sázavský hrající trenér Pavel Chuchla. „Začali jsme skvěle. Dali jsme krasný gól. Ťuk, ťuk, ťuk, ťuk a gól,“ smál se kouč Sázavy. „Měli jsme i další dvě šance. Vyžlovka se vzpamatovala a hrála pak velmi dobře. Zachránilo nás břevno a tyčka. My jsme nastřelili také tyčku. Zajímavá první půle se hrála ve slušném tempu. Ve druhém dějství jsme šli do deseti. Bylo to těžkých třicet minut. Ale paradoxně jsme vstřelili tři branky. Hráči tahali a dobře řešili brejkové situace,“ těšilo Chuchlu. „Pro domácí to je krutý výsledek, bylo to vyrovnané utkání. Jsme moc spokojení,“ radoval se sázavský krmidelník.

Branky: 69. Pavlů – 67. a 90. L. Kalivoda (oba z PK), 4. Keltner, 84. vlastní Dřízhal. ČK: 56. Ksandr (Sázava). Poločas: 0:1.

Kácov – Říčany 1:2

„Nezačali jsme špatně, ale hosté náš úvodní tlak přestáli a po patnácti minutách se hra vyrovnala. Ve 30. minutě běžel Peroutka sám na brankáře, ale byl z toho pouze roh, který hosté odvrátili a podnikli rychlý protiútok, ze kterého vstřelili úvodní branku. Od té doby na nás spadla deka, měli jsme těžké nohy a hosté byli jako na pérkách,“ uvedl k prvnímu poločasu trenér Kácova Michal Veliký. „Do druhého poločasu jsme šli s tím, že zlepšíme především pohyb, ale to se nepodařilo, a tak přišel zákonitě druhý gól. Snížit se nám povedlo až po standardní situaci a to nás trochu nabudilo, ale náš optický tlak k žádné větší šanci nevedl. Říčany si odvezly zaslouženě tři body,“ nevymlouval se kouč nováčka.

Branky: 75. Solnář – 30. Sus, 67. Klíma. Poločas: 0:1.

Video, foto: Urvané body Polabanu, Hlízovští nevěří, co dokázali zahodit

Jíkev – Bílé Podolí 6:2

„Výsledek vypadá hrozivě, ale kupodivu měla naše hra celkem parametry. Góly jsme ale dostávali jako žáčci a neproměnili jsme velké šance. Kluci to odmakali a nevzdali to i za nepříznivého stavu. Domácí mají hodně zkušené hráče a t bylo znát. Šest gólů venku, to se nedají uhrát nějaké body. Měli jsme proměnit nějaké šance. Děláme školácké chyby a to je špatně,“ zlobil se trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb.

Branky: 20. Zejmon, 38. vlastní Dvořák, 44. a 75. Klimpl, 61. a 64. Veselý – 23. Štoček (z PK), 52. Švadlenka. Poločas: 3:1.

Velim B – Vrdy 2:1

„Od nás to byl v prvním poločase hodně špatný výkon. Předvedli jsme pomalou hru bez dostatečné aktivity a po zásluze po poločase prohrávali,“ nevymlouval se trenér poražených Roman Masopust. „Do druhé půle jsme po prostřídaní vstoupili lépe a od šedesáté minuty jsme soupeře tlačili. Bohužel jsme se částečnou nedisciplinovaností dostali do deseti a na konci zápasu do devíti. Přesto jsme do poslední minuty šli za vyrovnáním, i když na úkor velkého zjednodušení hry,“ hodnotil utkání Masopust.

Branky: 16. Nejedlý, 24. Hrabal – 70. Nový. ČK: Hrabal (po utkání) – 52. Vávra, 88. T. Petr. Poločas: 2:0.

Sedlec-Prčice – Uhl. Janovice 4:0

„Před zápasem jsme řešili problém, tři hráči nám vypadli ze základní sestavy. Do zápasu jsme vstoupili aktivně, bohužel na 1:0 jsme dostali z odraženého rohu a druhý gól jsme dostali z nesmyslné penalty, kterou jsme udělali,“ popisoval první poločas trenér poražených Martin Dotlačil. „Do druhého poločasu jsme si řekli, že vstoupíme aktivně, budeme přistupovat blíž k hráčům, ale bohužel se nedařilo plnit úkoly. Dopředu jsme byli úplně bezzubí, nevytvořili jsme si žádnou vyloženou šanci a na konci utkání jsme to už otevřeli a dostali na konečných 4:0,“ uvedl kouč Uhlířských Janovic.

Branky: 17. Rataj, 39. Prchlík (z PK), 80. Davídek, 83. Hájek. Poločas: 2:0.