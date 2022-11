„Tak jsme první, no a co,“ radoval se po sobotních zápasech krajské I.B třídy trenér domácího celku Roman Masopust. „Pro trenéra to nebyl vůbec lehký zápas. Ve 25. minutě jsme dali čtvrtý gól a přesto to bylo pouze 4:3. Dozadu jsme dělali zkraje zápasu hrozné individuální chyby. Brankář i obránci po nakopávaných míčích nedokázali dohrát situace a inkasovali jsme dětské góly. Na druhou stranu hra dopředu byla dobrá, mohli jsme dát soupeři desítku. Neproměnili jsme penaltu, dvakrát skončil míč v brance hostí po signalizovaném ofsajdu a některé dobré šance jsme neproměnili. Domácí výhra, šest vstřelených branek, dočasné první místo v tabulce, to je ideální naladění pro půlsezonní rozlučku,“ rozplýval se kouč Vrdů.

„Bláznivý zápas. Ještě ani neuběhla půlhodina a skóre bylo 4:3 a to ještě domácí nedali penaltu,“ soukal ze sebe vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka. „Vždy když jsme snížili náskok nebo vyrovnali, tak jsme nějakou triviální chybou poslali soupeře opět okamžitě do vedeni. Ani gólman neměl svůj den. Hned zkraje druhé půle jsme inkasovali na 5:3 a z toho jsme se nezvedli. Náš výkon nedorostl do toho, co jsme schopni předvést. Vůbec jsme se nedokázali dostat do hry. Bohužel. Je to škoda,“ litoval Čepelka. „Spoustu věcí lze hodnotit pozitivně, ale upřímně jsme během podzimu měli, ale hlavně mohli nasbírat nejméně o šest bodů víc,“ byl přesvědčený vedoucí semického týmu.

Branky: 6. a 13. T. Petr, 9. a 24. Švěřepa, 49. L. Petr, 60. Semrád (z PK) – 12. a 19. Jareš, 15. a 67. Bříza (2. z PK). Poločas: 4:3.

Video, foto: Na závěr podzimu dala Kutná Hora tři góly, Malý udržel nulu

Uhlířské Janovice – Miřetice 1:1

„K zápasu bych řekl, že to od nás nebylo dobré. Nechtělo se nám hrát, srovnal bych to se zápasem z Kácovem. Gól jsme dostali z jedné střely na branku. My jsme dali se štěstím vyrovnávací gól. Šance jsme si vypracovali, ale bohužel v zakončení na tom nejsme dobře. Bod je pro nás ztráta,“ ulevil si trenér Uhlířských Janovic Martin Dotlačil.

Branky: 72. Jelínek – 59. Cacák. Poločas: 0:0.

Bílé Podolí – Ostrá 0:2

„Asi jsme si tímto zápasem podepsali ortel,“ měl jasno trenér poražených Bohuslav Šváb. „Chtěli jsme tři body, abychom pro jaro živili šanci. Měli jsme asi pět šancí, ale nic jsme neproměnili a z brejků soupeř udeřil. Nemůžu klukům vytknout bojovnost ani nasazení, ale v zakončení nám chybí kvalita. Podělali jsme si to sami, uvidíme, co přinese jaro. Chceme sezonu dohrát se vztyčenou hlavou,“ přidal Šváb.

„V Podolí nás nečekal vůbec jednoduchý zápas. Domácí byli hodně houževnatí a hrozili z brejkových situací. My jsme se sice dokázali dostat k brance domácích, pak nám ale chyběla kvalita a hlavně klid v řešení finální fáze. Ve druhé půli jsme se v této činnosti zlepšili a podařilo se nám vstřelit po kombinačních akcích dvě branky. Jsem rád, že jsme zápas zvládli s nulou, to byl důležitý stavební kámen úspěchu. Výhra je pro nás vzhledem k postavení v tabulce hodně cenná,“ oddechl si trenér Ostré Josef Pavliš.

Branky: 61. Koblasa, 88. Micka. ČK: 45. Pavliš (trenér Ostré). Poločas: 0:0.

Střelci obou týmů měli vychýlenou mušku, brankáři měli svůj den

Křivsoudov – Kácov 2:2

„První poločas jsme odehráli velice dobře. Měli jsme dobrý pohyb a snažili se kombinovat. Domácí jsme ve všem předčili, ale bohužel jsme vstřelili pouze jeden gól v závěru poločasu, přestože to mělo být minimálně 3:0. Druhý poločas jsme začali stejně dobře, vstřelili druhý gól a pokračovali v neproměňování šancí. Pak došlo k neuvěřitelné desetiminutovce, ve které jsme dostali gól, červenou kartu a druhý gól. Přestože jsme dohrávali v deseti, snažili jsme se vyhrát. Bohužel až na pár závarů jsme více nedokázali,“ litoval trenér Kácova Michal Veliký. „Minule se Sázavou jsme měli štěstí a teď se k nám otočilo zády. Za ztrátu dvou bodů si ale můžeme jen my sami. Děkuji klukům za slušnou podzimní sezonu,“ dodal kouč Kácova.

Branky: 63. vlastní Mejstřík, 72. Filip - 45. Houdek, 53. Kostiuk. ČK: 66. Solnař (Kácov). Poločas: 0:1.

Sázava – Teplýšovice 0:0

„Remízu bereme, protože Teplýšovice jsou těžký soupeř. Náš výkon byl poměrně solidní, ale na posledních třiceti metrech nám něco chybí. Šance byly, my jich měly o malinko více. Teplýšovice hrály na brejky a taky si vytvořily tři, čtyři nebezpečné situace. Obě mužstva makala a dělba bodů je zasloužená,“ uvedl k utkání hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla. „Ani jeden tým nebyl kompletní. Hráče obou mužstev chci pochválit za důraznou ale korektní hru. Jsme spokojeni s naším mužstvem, ale chceme dobít baterky a uzdravit naše mrtvolky zraněné,“ culil se Chuchla.