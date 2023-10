Sázava – Křivsoudov 6:0

„Začátek a hned dvě chyby z naší strany. Nebyly z toho šance pro hosty, ale bylo to o fous. Potom dal Svoboda první gól. Samozřejmě to bylo fajn, ale ta první půlhodina nebyla nic extra. Soupeř nás občas zatlačil, ale do vápna se nedostal. Pak to začalo padat do brány a i přesnost a plynulost hry z naší strany šla nahoru. Druhá půlka se mi líbila. Hezké akce, do kterých se zapojili všichni kluci. Je jasné, že soupeř už neměl takovou motivaci. Bylo rozhodnuto v poločase,“ řekl k utkání hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla, který se tentokrát zapsal také mezi střelce. „Ale naši mladí kluci hráli hezky, z toho jsem měl radost. Steinocher vymetl neskutečnou šibenici ve druhé půlce. To bylo fakt moc pěkné. Máme radost ze tří bodů a musíme válčit dál,“ přidal Chuchla.

Dvě rychlé branky potopily Čáslav, naděje definitivně padla po vyloučení

Branky: 4. a 39. Svoboda, 28. Šafránek, 43. a 73. Steinocher, 59. Chuchla. Poločas: 4:0.