Krajská fotbalová I.B třída nabídla zajímavé a také překvapivé výsledky. Vrdy doma vyhrály nad Pátkem nejtěsnějším výsledkem a bodově se dotáhly na dosud první Velim B. Bílé Podolí porazilo doma Milovice, po hodně dlouhé době tak mohl zaznít z domácí kabiny vítězný pokřik. Kácov doma nešetřil Miřetice, na cestu domů jim nasázel pět branek. A mohlo jich být i víc. Sázava neuspěla na hřišti Křivsoudova, kde prohrála tříbrankovým rozdílem. Bůra schytaly Uhlířské Janovice v Sedlčanech, zápas s tamní rezervou se kouči poražených vůbec nezamlouval.

Z fotbalového utkání I.B třídy Městec Králové - Bílé Podolí | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Vrdy – Pátek 1:0

„Od začátku jsme měli optickou převahu, ze které si vytvářeli velké množství standardních situací. Bohužel jsme z množství rohových kopů nedokázali nic vytěžit. Hosté postupně přebrali herní iniciativu a v mezihře byli přesnější. Obrana však působila jistě a až na jednu zbytečnou ztrátu při rozehrávce jsme Pátek k ničemu nepustili. V první půli měl jedinou střelu, když tečovaný balon po velkém oblouku z pod břevna vyškrábl gólman Kožurik. Z našich čtyř střeleckých pokusů jsme ani jeden nedokázali nasměrovat na branku. Úspěch přineslo až odskočení T. Petra do meziprostoru, prostrčení na Kapounka a jeho gólová střela nártem z vápna. Zkraje druhé půle jsme přečkali desetiminutový tlak hostů. Hráli jsme poté z více zajištěné obrany a využívali rychlý přechod. Gólově nám to však nelepí, a tak samostatný únik neproměnil ani Šveřepa ani Tomáš Petr. Další na řadě byl Franc, ani ten ale ve stoprocentní gólovce neuspěl. Protrápili jsme se tak k hubenému jednogólovému vítězství,“ ulevil si trenér Vrdů Roman Masopust.

„První poločas byl vyrovnaný a bojovný. Domácí mají mladý a kvalitní tým, ale tentokrát se mu moc nedařilo. Branku dali z první vážnější šance, kterou si vypracovali. Ve 38. minutě sklepl Petr balon Kapounkovi a ten prostřelil našeho brankáře. Druhou půli jsme měli na to, abychom zápas vyrovnali. Vrdy působily nervózně. A když ještě dvě velké šance promarnily, strachovaly se o výsledek až do samého závěru. Některé odpískané situace, ale komentovat nechci. Já jsem od toho, abych hrál. Pak došlo ke zbytečnému vyloučení Kohoutka. Nechápu, proč nebyl potrestán i útočící hráč domácích. I v deseti jsme v závěru byli lepším týmem, chybělo ale štěstí v zakončení," řekl po utkání útočník Pátku Marek Ramšák.

Branky: 38. Kapounek. ČK: 72. Kohoutek (Pátek). Poločas: 1:0.

Bílé Podolí – Milovice 3:1

„Po 329 dnech jsme si konečně zařvali, byla trochu euforie,“ culil se trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb. „Je to taková malá třešnička. Dobře jsme do utkání vstoupili, dobře jsme na zápas nastavili hlavu. Za dvacet minut jsme mohli dát dva góly, pak se nám přece jen podařilo skórovat. Soupeř po hodině hry vyrovnal a hru otevřel. Dvakrát jsme šli sami na bránu a dvakrát jsme proměnili. Po dlouhé době máme tři body a za to jsme rádi. Hrálo se na těžkém terénu,“ řekl k zápasu Šváb.

Čáslavská rezerva měla u lídra za jedenáct minut hendikep dvou branek

„Pro nás velmi důležitý zápas. Bohužel to dopadlo, jak to dopadlo,“ litoval hrající trenér Milovic Sergej Vlačiha. „My jsme do zápasu nevstoupili moc dobře a dělali spoustu chyb, možná to bylo nervozitou. Potom jsme se oklepali a herně byli lepší, ale do vedení šli domácí. Od té doby jsme byli asi zase lepší, bohužel se nám nepovedlo dotáhnout mnoho zajímavých akcí do konce. Po našem vyrovnání jsem věřil, že ten zápas dokážeme otočit v náš prospěch, bohužel jsme během snad dvou minut smolně dvakrát inkasovali. Druhý gól po našem nedůrazu a třetí po brejku do otevřené obrany,“ popisoval důležité okamžiky Vlačiha. „Šancí si vypracujeme hodně, ale ta brána je pro nás v posledních zápasech snad zakletá. Domácí byli asi šťastnější, vstřelili tři branky, a i přesto, že my jsme byli fotbalovější, tak vyhráli zaslouženě. Rád bych pochválil i rozhodčí za skvělý výkon,“ dodal kouč poražených.

Branky: 17. a 80. Weinlich, 78. Bodlák – 60. L. Müller. Poločas: 2:0.

Kácov – Miřetice 5:0

„O výsledku rozhodl první poločas a naše produktivita, protože z pěti střel na branku jsme dali čtyři góly. Miřetice měly dvě gólovky, ale obě chytil Marcel Mejstřík. Druhý poločas se víceméně dohrával jen z povinnosti a kdybychom měli produktivitu jako v prvním poločase, tak zápas skončil dvojciferným výsledkem,“ řekl k zápasu trenér Kácova Michal Veliký.

Branky: 3. a 17. Štorch, 5. a 58. Zeman, 42. Pane. Poločas: 4:0.

Křivsoudov – Sázava 4:1

„Hodnocení je poměrně jednoduché. My jsme hráli a domácí dávali góly,“ ulevil si hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla. „Domácí mají velmi úzké hřiště asi jako Miřetice. Hra je trošku jiná než na ostatních hřištích. My jsme hráli aktivně, ale udělali jsme při prvních dvou bankách velké individuální chyby. V prvním poločase jsme ještě dokázali zareagovat vyrovnávací brankou. Ve druhém už bohužel ne. Za stavu 3:1 jsme měli kopat jasnou penaltu, rozhodčí měl ale jiný názor. Na malém hřišti se chyby neodpouští a my je udělali. Jediné plus zápasu bylo, že tým celý zápas kvalitně odjezdil a ani za špatného stavu nesložil zbraně,“ hodnotil zápas i výkon svého týmu Pavel Chuchla.

Branky: 16. Macháček, 17. Jakl, 54. Ptáček, 88. Štika – 24. Dušek. Poločas: 1:1.

Kvalita byla jednoznačně na naší straně, těšilo kouče Linharta

Sedlčany B – Uhlířské Janovice 5:1

„Nemám moc slov, co na to říct, poločas hrůzy. První gólovku jsme měli my, ale ve stoprocentní šanci jsme nedali. Pak se to s námi vezlo. Připadalo mi, jako kdybychom byli poprvé na hřišti. Poločas byl 3:0. Poté jsme začali hrát, dali jsme na 3:1, ale k ničemu to nevedlo, z našeho rohu dal soupeř po brejku gól a bylo de fakto po zápase. Ještě na 5:1 domácí upravili výsledek, kdy jsme jen stáli ve vápně. Zápas byl z naší strany hrozný, takhle se fotbal hrát nedá,“ byl ke svému týmu kritický trenér poražených Martin Dotlačil.

Branky: 11. P. Lípa, 20. V. Lípa, 43. Pudil (z PK), 71. Kvěch, 74. Repetný – 64. T. Kopp. Poločas: 3:0.