„Vyhrál lepší tým, inkasujeme strašně jednoduché branky,“ ulevil si hrající trenér Paběnic Jaroslav Vlach. „Nedohráváme situace a soupeři nás trestají. Vyhrál lepší tým, rozhodčí bez komentáře,“ hlesl krátce kouč poražených.

Branky: 12. Grospič, 33. Plch, 54. Hora, 64. Bubla – 49. Horváth. Poločas: 2:0.

Červené Janovice – Jevany 1:5

„Jsme zklamaní. Ačkoliv výsledek vypadá jednoznačně, zápas to byl vyrovnaný. Rozhodla efektivita a chování v obou boxech. Tutovek jsme měli na tři zápasy, ale jakoby nám vyschl střelný prach. Třetí brankou soupeř odmítl drama, už jsme neměli broky na to zápas otočit a ještě dvakrát inkasovali,“ vyprávěl po zápase domácí fotbalista Tomáš Dudla.

Posílené béčko Čáslavi vyhrálo. Jednoznačný zápas, liboval si kouč Junek

Branky: 42. Cejnar – 23. L. Rejka, 35. Čurgali, 77. Šobíšek, 80. Urban, 83. M. Rejka. Poločas: 1:2.

Říčany – Sázava 3:1

„Byl to dobrý a kvalitní zápas z obou stran. V první půlce jsme se dostali po hezké akci do vedení. Prvních třicet minut jsme hráli dobře. Pak nás Říčany patnáct minut zmáčkly a zaslouženě minutu před koncem vyrovnaly. Oba týmy měly další šance,“ popsal první poločas hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla. „Ve druhé půlce jsme trochu změnili rozestavení a domácím jsme sebrali všechny hračky. Vytvořili jsme si do 70. minuty čtyři jasné šance. Bohužel naše produktivita byla žalostná. V 80. minutě na nás pan rozhodčí písknul penaltu. Je to škoda, protože mužstvo tahalo a body tam ležely na hřišti, jen je sebrat. Mám vztek z toho, co jsme nedali,“ byl rozmrzelý kouč Sázavy.

Branky: 45. vlastní Skála, 79. Snop (z PK), 90+2. Paulus – 10. Dušek. Poločas: 1:1.

Teplýšovice – Kácov 1:1

„Vyrovnané utkání bylo od začátku až do konce bez gólových šancí. Domácí se snažili držet míč a kombinovat, ale naším napadáním jsme je k žádnému přečíslení nebo nebezpečné situaci nepustili,“ pochvaloval si trenér hostujícího celku Michal Veliký.

Linhart měl šťastnou ruku při střídání. Hráči z lavičky rozhodli o výhře

„V prvním poločase neměli domácí ani jeden pokus na branku a gólman musel řešit jen jeden centr. My jsme dali gól ze standardky a navíc vyráželi do protiútoků, které jsme ale neřešili dobře nebo je domácí hasili za cenu žlutých faulů. Druhý poločas byl kopie toho prvního jen s tím rozdílem, že hned na začátku jsme zbytečně inkasovali. Spoléhali jsme na to, že domácí hráč je v ofsajdové pozici, ale rozhodčí byl jiného názoru a pak už to samostatně postupující hráč Teplýšovic vyřešil na 1:1. Na konci zápasu jsme přišli o Honzu Jíchu, který po dvou žlutých soubojích o míč musel oprávněně ze hřiště. Venkovní remízu bereme, ale mohli jsme i vyhrát,“ zamyslel se kouč Kácova Michal Veliký.

Branky: 47. Breburda – 8. Solnář. ČK: 87. Jícha (Kácov). Poločas: 1:1.

Olbramovice – Uhlířské Janovice 1:5

„Prvních dvacet minut jsme mohli dát tři góly a bylo by asi po zápase. Jinak jsme hráli aktivně celý první poločas a neslo to ovoce. Druhý poločas od šedesáté minuty se hrálo na údržbu, řekl bych že to byl fotbal lážo, plážo,“ usmál se trenér vítězného celku Martin Dotlačil. „Pro nás výsledek dobrý, kluky chválím a tři body jsou zasloužené,“ dodal Dotlačil.

Branky: 41. Drábek – 31. Vinický, 34. a 62. N. Marek, 42. J. Kopp, 81. T. Kopp. Poločas: 1:3.