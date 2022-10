„Vyšel nám začátek zápasu. Udeřili jsme z rohu, kdy hlavou skóroval Fořt. Hosté vyrovnali po špatně odbráněné standardce. Nám se ale podařilo jít opět do vedení. Bohužel Vrdy během dvou minut strhly vedení na svoji stranu. Druhou půli už byli hosté u všech balonů, lépe kombinovali a snadno se dostávali k zakončení. Naše hra působila neuspořádaně, ztráceli jsme mnoho míčů. Je to nejhorší vstup do sezony, jaký kdy v Pátku pamatuji," řekl zklamaný obránce Pátku Patrik Bartheldy.

„Přestože jsme byli aktivnější a od začátku měli více příležitostí, šli do vedení domácí. Dařilo se jim rychlostně na levé straně a hrozili zejména ze standardních situací. Nás zdobila lepší kombinace a po zásluze jsme do poločasu výsledek otočili. Druhý poločas jsme zlepšili předfinální fázi a zápas s přehledem zvládli. Stříleli jsme velmi pěkné branky a mrzí nás asi jen třetí inkasovaný gól, který byl ve druhé půli zcela zbytečný,“ vyprávěl hostující trenér Roman Masopust.

Branky: 15. a 32. Fořt, 71. Šťastný – 29. a 54. Vávra, 35. Semrád, 37. Kapounek, 60. vlastní Šťastný, 69. a 80. Víšek. Poločas: 2:3.

Milovice – Bílé Podolí 2:2

„Utkání s Podolím jsme chtěli zvládnout za tři body, ale bohužel se tak nestalo. Hráli jsme na těžkém terénu. Ujali jsme se vedení, bohužel přišla chyba po standardce a soupeř vyrovnal. Měli jsme převahu a hned po minutě jsme se ujali vedení. Po přestávce jsme tlačili, mohli přidat góly, bohužel přišel trest. Z dlouhého autu odražený balon a soupeř vyrovnal. S takovým soupeřem prostě musíme vyhrávat. Poděkování patří klukům z béčka a veteránovi Plecitému, kteří nám pomohli,“ řekl po po utkání asistent milovického trenéra Ondřej Fišer.

„Řekl bych, že v tomto utkání zvítězila bojovnost na obou stranách. My jsme dostali rychlý a hloupý gól, pak se nám podařilo vyrovnat. Ale ihned z protiútoku jsme inkasovali podruhé. V poločase jsme si řekli, že v Milovicích všechny body nenecháme a nakonec jsme uhráli remízu. Ke konci jsme mohli i vyhrát, i když remíza je pro nás malé vítězství. Podle průběhu utkání bod bereme,“ uvedl Bohuslav Šváb, trenér Bílého Podolí.

Branky: 2. Drahorád, 26. vlastní Skala – 19. Švadlenka, 78. Fejfar. Poločas: 2:1.

Foto: Kouč Tichý neskrýval zklamání. Z výsledku, výkonu a střídajících hráčů

Sázava – Křivsoudov 1:2

„Zápas byl těžký a bohužel pro nás nedopadl dobře. Nehráli jsme špatně, hned v začátku utkání byly naše jasné šance. Nespadlo to tam, Křivsoudov toho využil a po nešťastném podklouznutí gólmana šel do vedení. My chtěli vyrovnat, ale nebylo nám přáno. Pak přišla moje chyba, blbě jsem vystoupil a byl z toho druhý gól,“ sypal si popel na hlavu hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla. „Ale objektivně, hosté mají také dobré hráče. Věděli jsme o nich, ale myslím, že jsme málo přikryli v první půli jejich středního záložníka Filipa. Druhá půlka byla o nás. Hosté neměli už sílu do útoku. My samozřejmě hráli pořád dopředu. Dali jsme branku. Závary, centry, rohy, ale nic z toho. Nedá se nic dělat. Gratulujeme soupeři, mohli jsme mít alespoň bod,“ litoval Pavel Chuchla.

Branky: 62. Špalek – 12. Mišoň, 32. Procházka. ČK: 73. Ptáček (Křivsoudov). Poločas: 0:2.

Uhlířské Janovice – Sedlčany B 3:0

„Těžko se mi zápas hodnotí. Byl to ubojovaný výsledek,“ přiznal Antonín Novotný, který na postu hlavního trenéra Uhlířských Janovic zastoupil nepřítomného Martina Dotlačila. „Dvacet minut patřilo hostům, byli lepší na míči, my jsme měli špatný pohyb. Pak se to vyrovnalo a měli jsme nějaké pološance. Ve druhém poločase jsme přeházeli sestavu, hra se trochu zlepšila a dali jsme tři branky. Důležité jsou tři body, ale tentokrát to bylo ubojované,“ hodnotil utkání Novotný.

Branky: 51. Svoboda, 56. a 76. Randliszek. Poločas: 0:0.

Miřetice – Kácov 1:4

„Dobrý vstup do utkání, který jsme podpořili třemi gólovými šancemi. Bohužel jsme je neproměnili a jak už to bývá, domácí udeřili s první možné příležitosti. Naštěstí jsme neustoupili z našeho dobrého nasazení a šli si naším dobrým výkonem gól po gólu za výhrou. Domácí jsme v první půlce vyloženě přejeli a po průměrném druhém poločase z obou stran zaslouženě bereme tři body. Klukům musím jenom poděkovat a kdybychom v takovém nasazení hráli každý zápas, tak máme určitě mnohem více bodů,“ má jasno trenér vítězného celku Michal Veliký.

Branky: 12. Cacák – 20. a 27. Pane, 45. Štorch, 53. Kostiuk. Poločas: 1:3.