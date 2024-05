Dvě výhry a tři porážky. To je strohý souhrn dalšího kola fotbalové I.B třídy. Ve skupině C zvítězil doma nováček z Paběnic nad Pečkami, v déčku pak vyhrály Uhlířské Janovice díky výbornému prvnímu poločasu na půdě Vyžlovky. Zbylé tři okresní celky padly, všechny na půdě svých soupeřů. Sázava nestačila na Kunice, Červené Janovice na ambiciózní Říčany a Kácov prohrál s béčkem Vlašimi. Do problémů se tak dostala hlavně Sázava, která balancuje na hraně sestupu.

Z fotbalového utkání I.B třídy Velim B - Paběnice (4:2) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Kunice – Sázava 2:1

„Zápas byl sice podstatně lepší než minule, ale bohužel nepodařilo se nám získat body,“ litoval Pavel Chuchla, hrající trenér Sázavy. „V úvodu utkání jsme měli tři šance. I hra byla aktivní, ale vedení to nepřineslo. Domácí postupem času začali více hrát a být nebezpeční. Před poločasem z brejku šli do vedení. Druhou půlku odstartovaly naše jasné dvě šance. Měl je Tomáš Kalina. Opět nic. Domácí udělali další brejk a bylo to o dvě branky. Kalina krátce potom snížil a Ondra Dušek mohl vyrovnat. To se nepodařilo,“ přidal Chuchla.

Branky: 40. Kubice, 57. Skála – 64. Kalina. Poločas: 1:0.

Vyžlovka – Uhlířské Janovice 1:3

„První poločas jsme byli aktivní dali jsme krásné tři góly a ještě mohli přidat, ale nedokázali jsme řešit finální fázi. Brankář Kmoch nás podržel. Druhý poločas byl bojovný, Vyžlovka vysunula čtyři hráče nahoru a kopala dlouhé míče na Šmída. Inkasovali jsme z penalty, která za mě nebyla. Ale teď už je to jedno. Vítězství bereme, pro nás důležité a odbojované tři body,“ radoval se trenér Uhlířských Janovic Martin Dotlačil.

Linhart byl po okresním derby znechucený, Masopust byl s bodem spokojený

Branky: 63. Dušek (z PK) – 17. J. Kopp, 21. Jelínek, 42. T. Kopp. Poločas: 0:3.

Říčany – Červené Janovice 6:3

„Naprosto fér zápas, který měl oboustranně velmi dobré parametry, hrálo se v solidním tempu a k vidění bylo velké množství brankových příležitostí na obou pólech hřiště,“ uvedl Tomáš Dudla, hráč hostujícího celku. „V poločase jsme si řekli, že začneme hrát na větší riziko a budeme se snažit dostat na dostřel. Bohužel jsme to ale byli my, kdo brzy po změně stran inkasoval a to asi určilo ráz zbytku utkání. Domácím gratuluji ke třem bodům, vyhráli zcela zaslouženě. Rád bych pochválil trojici rozhodčích za výborný výkon v utkání,“ dodal Dudla.

Branky: 7. a 30. Hýsek, 13. Jonscher, 34. Holub, 55. Sus (z PK), 62. Snop – 9. Novák, 22. Eichler, 88. Kacafírek. Poločas: 4:2.

Vlašim B – Kácov 3:0

„Chtěli jsme hrát co nejdéle s nulou a nepouštět Vlašim do brejků a to se nám dařilo. Navíc jsme vyráželi do protiútoků, které jsme bohužel nebyli schopní dotáhnout do gólových příležitostí. Navíc jsme v závěru poločasu zbytečně inkasovali ze situace, kterou jsme měli pod kontrolou. Ve druhém poločase jsme přežili hned na začátku penaltu a vzápětí jsme zahodili naši jednou stoprocentní šanci. V podstatě z protiútoku jsme inkasovali a nebylo co řešit. Musím uznat, že Vlašim zaslouženě vyhrála a k vítězství a výkonu domácím gratuluji,“ řekl sportovně kácovský trenér Michal Veliký.

Pro hosty to byla téměř potupa, až mi jich bylo líto, uvedl čáslavský kouč Junek

Branky: 23. Pešek, 55. Badu, 86. Lažan. Poločas: 1:0.

Paběnice – Pečky 3:2

„Zasloužené tři body po kvalitním výkonu,“ radoval se hrající trenér Paběnic Jaroslav Vlach. „V prvním poločase jsme před přestávkou otočili do poločasu na 2:1 krásnými góly. První po kombinaci a z centru ze strany to krásně Váňa uklidil na první tyčku a druhý, kdy Koloušek viděl vyběhnutého brankáře a tak z půlky hřiště ho přehodil. Druhý poločas jsme poctivě bránili a utkání si zbytečně zkomplikovali individuální chybou na konci zápasu. Za tři body jsme rádi,“ cenil si výhry paběnický kouč Vlach.

Branky: 42. a 74. Váňa, 43. Koloušek – 24. Zajíc, 87. Sova. Poločas: 2:1.