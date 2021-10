Uhl. Janovice – Jílové 1:1

„V prvním poločase jsme nehráli dobře. Soupeř šel do vedení a my jsme si žádnou pořádnou šance nevypracovali. Snad jedinou trochu vážnější. Po změně stran jsme se zlepšili a byli jsme jednoznačně lepším týmem. Proměnili jsme ale jen jedinou příležitost, i když jsme jich měli celkem dost. Hosté už neměli nic. Je to škoda, ale s hrou ve druhém poločase jsme spokojeni,“ uvedl k zápasu trenér Uhlířských Janovic Radek Förster.

Bilance jeho týmu v posledních zápasech je hodně dobrá. Pět výher a jedna remíza. A čtvrté místo v tabulce. „Je to dobré, ale čekal jsem to ještě o kapánek lepší. Jinak to ale docela jde, je to příjemná bilance,“ dodal Förster.

Branky: 56. Srba – 23. Kořínek. Poločas: 0:1.