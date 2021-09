„Zápas měl skončit tak osm nula. Nakonec jsme se klepali do poslední minuty, abychom vítězství neztratili. Pojistku v podobě druhého gólu jsme přidali až na úplném konci v nastavení,“ oddechl si trenér Uhlířských Janovic Radek Förster. „Šancí jsme měli aspoň na pět zápasů, neproměnili jsme ale ani tisíciprocentní příležitosti. Utkání bylo v naší režii, bohužel jsme spalovali šance. Jinak jsme hráli docela dobře a spokojeni jsme hlavně s tím, že jsme získali tři body, ty jsou pro nás důležité a posunou nás v tabulce výš. Klukům děkuji za dobrý výkon,“ vyprávěl kouč vítězného mužstva.

Body potřebovali jako sůl. Nováček krajské I.B třídy skupiny D měl na kontě pouhý jeden bod. A další tři si připsal do tabulky po domácím vítězství nad celkem Senohrab. Fotbalisté Uhlířských Janovic zahazovali jednu šanci za druhou a pak se strachovali o výhru do poslední minuty.

