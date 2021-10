Suchdol – Uhl. Janovice 2:3

„Blbě jsme do zápasu vstoupili, udělali jsme dvě individuální chyby při standardních situací. Byly to fakt hloupé chyby,“ ulevil si hrající trenér suchdolského mužstva David Čižinský. „Pak se půle jen dohrála. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že to chceme zvrátit, ale udělali jsme další chybu a byla z toho penalta. Tu hosté proměnili. Při penaltě udělal sudí obrovskou chybu, že branku uznal, ta neměla platit. Navíc jsme se po červené kartě dostali do deseti a měli jsme to těžké. V závěru jsme se zvedli a snížili jsme na tři dva. V závěru jsme měli jen takové závary, jinak už nic. Hosté se báli o výsledek, ale s takovými chybami my nemůžeme uspět,“ má jasno Čižinský.

„Zápas měl stejný scénář jako minulý týden. Vedli jsme tři nula, soupeř hrál v deseti, ale bylo to drama až do úplného konce,“ oddechl si po výhře trenér hostujícího mužstva Radek Förster. „Nebyl to hezký fotbal, divákům se asi líbit nemohl. My jsme ale rádi za tři body,“ culil se kouč Janovic. „Brzy jsme vedli dva nula, z penalty jsme přidali třetí gól. Jenže pak jsme rychle za sebou dvě branky inkasovali. V závěru už ale domácí žádnou vyloženou šanci neměli a my jsme si výhru pohlídali,“ dodal Förster.

Branky: 78. Volný, 81. Biroš - 8. a 49. Marek (druhá z PK), 27. Kopp. ČK: 53. Semrád (Suchdol). Poločas: 0:2.