Kondrac – Uhl. Janovice 1:3

„Jsme docela rozjetí, panuje u nás spokojenost,“ culil se po zápase trenér vítězného celku Radek Förster. „Měli jsme ze zápasu obavy, hráli jsme na hřišti, kde se moc hrát fotbal nedal. My jsme to ale zvládli i docela fotbalově, na těžkém terénu jsme hráli i celkem pohledný fotbal. Ujali jsme se vedení, domácí ale rychle srovnali. Pak jsme ale rozhodli dvěma góly. Ve druhém poločase jsme byli jasně lepší, domácí neměli vůbec nic. Jsme rádi, že jsme to zase dobře zvládli za tři body,“ radoval se kouč Uhlířských Janovic.

Branky: 33. Zvára – 31. a 67. Srba, 85. Marek. Poločas: 1:1.