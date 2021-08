Uhl. Janovice – Úvaly 1:3

„Dostali jsme hodně rychlý gól už po minutě utkání. Potom jsme byli o něco lepší, ale nevytvářeli jsme si extra velké šance. Ty neměl ani soupeř. Pak jsme dokázali vyrovnat, jenže na konci první půle kopali hosté penaltu a díky tomu šli do poločasového vedení. Ve druhém poločase jsme byli opticky lepší, ale zase to bylo bez vyložených šancí na obou stranách,“ popisoval utkání trenér Uhlířských Janovic Radek Förster. „Úvaly mají dobrý a zkušený mančaft, který věděl, co má hrát,“ pochválil protivníka kouč Janovic.

Branky: 35. Jelínek – 2. a 60. Letko, 42. Benčič (z PK). Poločas: 1:2.