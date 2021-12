Určitě ano. Panuje u nás velká spokojenost. Po špatném začátku se to rozjelo a už to vypadalo dobře.

Jak už jste zmínil, start do sezony nebyl podle vašich představ, i když jste se pak rozjeli. Proč jste měli začátek sezony tak rozpačitý?

Měli jsme na začátku těžší soupeře, řešili jsme rozestavení, ve kterém jsme chtěli hrát. Potom si to ale sedlo. Rozjížděli jsme se pomaleji, pak se ustálila sestava a už to bylo hezké (smích).

V posledních devíti utkáních jste neprohráli, dokonce jste osm zápasů vyhráli. Kde se vzala v týmu taková síla?

Rozstřílel se Srba, základem byla stejná obrana a na tom jsme mohli stavět. Drželi nás i oba gólmani. Kromě toho jsme našli i ideální složení středové řady, všechno jsme správně poskládali.

Roman Masopust: Kluci mají vše fotbalově před sebou, mohou se velmi zlepšovat

O co nebo o koho jste se mohli opřít ve chvílích, kdy se vám nedařilo?

Takových momentů naštěstí moc nebylo. Jedna taková chvilka se ale našla, sedli jsme si, něco jsme si vyříkali a pak už to šlapalo.

Které bodové ztráty nejvíce litujete?

Asi prvního utkání sezony, kdy jsme byli lepším týmem, ale nemohli jsme dát branku. A pak jedné domácí remízy, kdy jsme byli také lepší. Spíš mě mrzí to, že ty těžší soupeře jsme měli hned na začátku, než jsme se rozehráli. Zápasy s nimi mohly vypadat jinak. Krutá byla také porážka nula pět v Kunicích, tam jsme propadli.

Osm gólů nastřílel Martin Srba. Byl to právě on, kdo byl hlavním tahounem ofenzivy?

Myslím, že úplně ne. Hrálo na něj celé mužstvo. Martin není tak běhavý typ, ale ví, kam se má postavit, umí vystřelit a z toho těžil on i celé mužstvo.

Nastanou ve vašem kádru v dlouhé zimní přestávce výrazné změny?

Asi ne. Všichni hráči zůstávají. Chceme se pokusit získat Tomáše Koppa z Čáslavi, který je naším odchovancem. To by byla další útočná síla. Kdyby se podařilo jeho příchod zrealizovat, bylo by to fajn.

Už máte nyní stanovené cíle pro jarní část sezony?

Potrápit Jevany a Úvaly. Máme jim co vracet (smích).