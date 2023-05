Abych řekl pravdu, tak to už je hodně dlouho. Naposledy když jsem byl v Kunicích, tak hned když jsem vyšel z dorostu, tak jsem asi třikrát nastoupil za C tým a tam jsem dal v jednom zápase asi čtyři góly, ale to byla čtvrtá třída. Jinak si troufnu říct, že zápas proti Divišovu byl můj střelecky nejpovedenější v dospělém fotbale. Už od začátku zápasu jsem se cítil dobře a věřil jsem, že bych se mohl prosadit, nakonec se to povedlo dokonce třikrát.

Který ze tří vašich gólů byl nejhezčí?

Určitě ten třetí gól. Kopali jsme roh, kdy jsem si čekal kousek za vápnem na odražený míč a nějak se to tam odrazilo. A tak jsem běžel naproti a míč jsem dobře trefil halfvolejem pod břevno a brankář Divišova neměl šanci.

Musel jste za váš počin zaplatit do hráčské kasy?

Do hráčské kasy jsem zatím nic platit nemusel, ale říkal jsem klukům, že na dalším domácím zápase u mě mají rundu panáků. To si myslím, že je potěší víc něž peníze do kasy (smích).

Co na váš hattrick říkali spoluhráči?

Už o poločase mi říkali, že mám zaděláno na hattrick, tak jsem to bral trochu s nadsázkou. Ale v hlavě jsem to lehce měl, že by to mohlo klapnout. A nakonec tedy ano, za což jsem rád. Taky bych jim tímto chtěl poděkovat, bez nich bych ty góly nedal.

Vyhráli jste jasně 5:1. Bylo to tak snadné utkání, jak napovídá výsledek?

Určitě to snadné utkání nebylo, jak ukazuje výsledek. Ale trenér nás dobře na zápas připravil. Divišov je kvalitní mužstvo, ale my jsme na tom byli pohybově lépe a byli jsme střelecky produktivní. Vyhráli jsme zaslouženě a Divišov jsme moc k ničemu nepustili.

Tabulkou stoupáte vzhůru, na jaře se vám celkem daří. Kde je největší síla mužstva?

Máte pravdu, celkem se nám daří. Škoda té prohry s Kunicemi, kdy jsme v posledních vteřinách zápasu dostali takový smolný gól. Jinak jsme spokojeni, máme zatím deset bodů. Hlavně neusnout na vavřínech a pokračovat pořád stejně, do konce sezony je stále ještě dost zápasů a ve hře je dost bodů. Myslím si, že máme dobře poskládány tým, který je vyrovnaný a na každém postu je kvalitní hráč.

Na první dva celky ztrácíte deset bodů, na třetí osm bodů. Čelo soutěže je hodně vyrovnané. Koho pasujete do role favorita na postup?

To je pravda. Týmy na prvních třech místech jsou na tom dost podobně. Na postup nejvíc favorizuji tým Prčic.

Vy máte za sebou celkem bohatou kariéru. Hrál jste v mnoha pražských týmech, dále třeba za Mnichovice, Pyšely, Nespeky nebo Benešov. Kde jste strávil svá nejlepší fotbalová léta?

Je to tak, něco už mám za sebou a v pár týmech jsem už byl. Nejlepší fotbalová léta byla v Benešově, kde jsem byl v žácích a v dorostu. Zejména v mladším dorostu to byly nejlepší roky v mé fotbalové kariéře, kde nás trénoval Petr Havlíček, který je momentálně trenérem České reprezentační U17 s Martinem Kumštou, který je u mládeže na Spartě. Tam se mi asi dařilo úplně nejvíc, vždycky na tuhle dobu budu rád vzpomínat. Pak jsem tak trošku „cestoval“ a nakonec zakotvil v Sázavě, kde jsem spokojený, máme super partu a na hřišti se nám taky daří. Doufám, že se nám podobně bude dařit i v dalších zápasech a uděláme co nejvíc bodů, abychom našim fanouškům v Sázavě dělali radost.

VIZITKA

Bydliště: Zaječice

Narozen: 23. srpna 1994

Zaměstnání: obchodní zástupce

Znamení: Panna

Záliby: fotbal, padel, cestování

Oblíbené jídlo: Řízek s kaší

Oblíbené pití: voda s citronem, víno

Oblíbený film: Počátek, Vlk z Wallstreet, Vejška

Oblíbená hudba: Rap