Přesně tak, jak si představovali, vstoupili do nové sezony v krajském přeboru jako nováček po pádu z divize. Fotbalisté Čáslavi po výhře v prvním kole doma nad Nespeky přidali i druhé domácí vítězství nad týmem Doks. Přestože čáslavský tým nasázel soupeři pět gólů a vyhrál rozdílem tří gólů, trenér Roman Kučera byl hodně nespokojený a pořádně svůj tým kritizoval.

Čáslav – Doksy 5:2

„Hodnocení bude kritické,“ ulevil si po utkání kouč vítězného celku Roman Kučera. „Přestože jsme dali pět gólů a zvládli jsme to výsledkově, předvedli jsme jeden z nejhorších výkonů za dobu, co jsem v Čáslavi,“ neskrýval svoji zlost kouč čáslavského mužstva.

„Jsem rozladěný z týmového výkonu, prostě jsme to nezvládli herně. Paradoxně nám ublížil první brzký gól, jinak jsme se celý zápas trápili. Nedostali jsme se do tempa tak, abychom dominovali. Byly tam špatné individuální výkony hráčů, proto jsme i dost střídali. Uspokojili mě jen Chábera a střídající Hejný. Jinak to bylo nepovedené utkání,“ pokračoval kouč Kučera.

„Kdybychom hráli se silnějším soupeřem, tak bychom utkání nezvládli. Se vší úctou k soupeři. Nebyli jsme ve formě,“ dodal Roman Kučera.

Branky: 2. Junek, 17. a 65. Chábera, 78. a 90+3. Hejný – 84. Bartoš, 90+1. Pešička (z PK). Poločas: 2:0.

Čáslav: Vyhnánek – Vencl, Kučera (66. Kraj), Chábera (75. Bašek), Nekvinda, Turek, Nešpor (75. Ronovský), Turyna (55. Hejný), Slavík (55. Konyvka), Junek, Záruba.