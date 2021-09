„Výsledek vypadá poměrně jednoznačně, ale určitě to nebyl jednoduchý zápas,“ hlesl po výhře hrající trenér Ostré Lukáš Dejl. „V prvním poločase jsme byli lepším týmem a kdyby poločas skončil pět nula, tak se nemohl nikdo divit. A já asi nikdy nepřestanu být překvapený z toho, co všechno dokážeme zahodit. Ve druhé půli nám začal trochu docházet dech a Bílé Podolí vycítilo šanci, což vedlo ke snížení na tři jedna. A k dalším slibným šancím, které naštěstí nedotáhli k dalšímu gólu. Uklidnění na naše kopačky přinesl až gól na 4:1. Následně nám nebyl ještě jeden gól uznán pro ofsajd a poté už se zápas jenom dohrával,“ popisoval průběh utkání trenér vítězného celku.

Úder Ostré byl bleskový. Ta skórovala už v první minutě. A do přestávky přidala další dvě branky. Naději vykřesal pro hosty Švadlenka, ale domácí přidali pojistku. A to ještě zahodili především v první půli mnoho příležitostí.

Výsledek je jasný, herně to tak rozdílné nebylo. Fotbalisté Ostré porazili v dalším kole krajské I.B třídy na svém stadionu mužstvo Bílého Podolí. Tomu jediná branka na body stačit nemohla.

