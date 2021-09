Říčany – U. Janovice 1:4

„Měli jsme zápas po celou dobu pod kontrolou,“ hlásil těsně po zápase hostující trenér Radek Förster. „Rychle jsme se ujali dvoubrankového vedení, druhý gól jsme dali z penalty. A tak skončil poločas. Brzy po pauze jsme přidali třetí branku a výhru pojistili z další penalty. Zápas jsme odehráli v klidu, bylo to jednoznačné. Takže panuje spokojenost, jsou to pro nás cenné tři body zvenku. Obě penalty byly jasné. My jsme si vytvářeli šance a něco jsme i proměnili,“ byl spokojený kouč Uhlířských Janovic.

Branky: 80. Bušek – 15., 17. a 71. Jelínek, 50. Zadražil. Poločas: 0:2.