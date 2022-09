Jen pro silné povahy. Hora rozhodla v deseti v nastavení. Pak Malý lapil pentli

Po čtyřgólovém výprasku se rozjeli k velkému sólu. Fotbalisté Kutné Hory vyhráli počtvrté za sebou, v dalším kole krajského přeboru to bylo na půdě Doks. Souboj dvou nováčků soutěže rozhodl Exner v první minutě nastavení. A to už hráli hosté v deseti bez vyloučeného Prokůpka, který chvíli před koncem zatáhl za záchrannou brzdu a musel z placu. Hoře to ale nakonec pomohlo ke třem bodům. A to nebylo všechno. Gólman Malý lapil ve čtvrté minutě nastavení penaltu. Drama jako hrom.

Z fotbalového utkání krajského přeboru Kutná Hora - Poříčany | Foto: Deník/Vladimír Malinovský