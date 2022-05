„Z8pas se mi těžko hodnotí. Kluky musím pochválit za bojovnost a vůli vyhrát, ale bohužel to nestačilo, přestože by zápasu asi slušela remíza,“ ulevil si po utkání hlízovský trenér David Linhart. „Utkání provázel jako už asi popáté doma silný vítr, proti kterému nešlo moc kombinovat. My jsme prohráli los, takže první poločas bylo asi lepší Hradiště, ale mělo jenom střely z dálky, které pochytal Míšek, a nebezpečné standardky. My jsme měli jednu tisíciprocentní šanci, kterou nám vykopli z čáry. Druhy poločas po větru jsme hosty vlastně zamkli na jejich polovině, ale málo jsme stříleli a nebyli jsme schopní to tam dotlačit. Byla tam tyčka, spousta závarů, asi jsme měli i dost smůlu. Nakonec rozhodl otočený aut a po něm souběh navazujících chyb a přišel jediný gól v naší síti. I přes velký tlak už jsme vyrovnat nestihli,“ popsal utkání Linhart. „Jsme teď v krizi, ale můžeme si za to sami, protože fotbal je v tomhle spravedlivý a nás v průběhu jara doběhla jak nedisciplinovanost na hřišti, tak mimo něj. Každý zápas chybí z různých důvodů - ať už trestu, dovolených, nebo vážných zranění - minimálně čtyři naši top hráči a zatím nejsme schopni je nahradit. Musíme teď do toho šlápnout, každý se chytit za nos, dohrát důstojně tuhle nepovedenou sezonu, kádr udržet, vhodně doplnit a perfektně se připravit na další sezonu,“ myslí dopředu hlízovský kormidelník.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

Branka: 73. Majdl. Poločas: 0:0.

Fotbal Hlízov: Míšek – M. Šváb, Šesták, Šusta (79. Tomíšek), Puk, Jarůněk (64. Para), Tafel, Král, Hačka, Maxa, T. Šváb.