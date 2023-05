Obrat jako hrom. Ten předvedli fotbalisté čáslavské rezervy na půdě Staré Boleslavi v dalším pokračování krajské I.A třídy. Ještě osm minut před koncem hosté na půdě protivníka o gól prohrávali, pak ale dali během sedmi minut tři branky a mohli slavit vítězství. Radost jim nemohlo zkazit ani snížení domácích v nastavení.

Z fotbalového utkání I.A třídy Bohemia Poděbrady - Čáslav B | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Stará Boleslav – Čáslav B 3:4

„Zápas byl sice s výhrou, ale spokojený jsem byl jen s prvními dvaceti minutami, a s tím, že se nevzdáváme, i když zrovna prohráváme. Opět jsme to otočili. Jsou to občas nervy,“ ulevil si trenér čáslavské rezervy Vratislav Junek. „Říkám si, že je asi jedno, o kolik let Jurečka posune věk důchodu. Nemám šanci se toho dožít. Tepovku jsem měl nahoře ještě čtvrt hodiny po zápase,“ vtipkoval kouč. „Co na to říct… I když jsme měli hráče z A týmu, bohužel to tentokrát nebylo moc znát,“ dodal Junek.

Branky: 36. Vodák, 39. Renč, 90+1. Grafnetr – 26. a 89. Konyvka, 82. Schovanec, 84. Havrda. Poločas: 2:1.

Čáslav B: Vlček – Marek (46. Kubín), Schovanec, Novák, Kurka, Tuzar, Dastych (67. Vilím), Havrda, Fišr (46. Klepal), Dudla, Konyvka.