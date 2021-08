Sázava - Úvaly 1:1

„S bodem jsme spokojeni, soupeř je hodně dobrý, má výborné fotbalisty. Asi budou chtít postoupit. My jsme věděli, co nás čeká,“ konstatoval po zápase hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla. „Snažili jsme se dobře bránit a celkem se nám to dařilo. Pak jsme ale udělali chybu a soupeř skóroval. Poločas jsme dohráli. Dopředu jsme toho moc nepředvedli, některé akce jsme nedotáhli, byli jsme nepřesní a zbrklí. Ve druhém poločase hosté trochu přestali, my jsme přeskupili řady a začali jsme zlobit. Herně jsme se zlepšili a také se nám podařilo vyrovnat. Bodu s týmem Úval si vážíme, takový soupeř moc body ztrácet nebude. Kluci jezdili jako pily,“ těšilo kouče Sázavy Pavla Chuchlu.

Branky: 80. Kalivoda – 33. Letko. Poločas: 0:1.