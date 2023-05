Šňůra výher skončila po pěti zápasech. A to to dlouho vypadalo, že bude pokračovat. Rezerva Čáslavi v dalším kole krajské I.A třídy remizovala na svém hřišti s Voticemi. Domácí vedli ještě šest minut před koncem o dva góly, nakonec v nastavení o vítězství přišli. Navíc po vlastní brance.

Z fotbalového utkání I.A třídy Bohemia Poděbrady - Čáslav B | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Čáslav B – Votice 4:4

„Utkání jsme v podstatě prohráli a to i přesto, že to skončilo remízou. Aby nám soupeř dal dva góly v posledních deseti minutách a odvezl si bod v téměř rozhodnutém utkání, je naše selhání a naopak soupeř prokázal, že když se hraje o záchranu, tak se hraje, dokud to rozhodčí neukončí,“ litoval bodové ztráty trenér čáslavské rezervy Vratislav Junek. „První půlku jsme sice drželi trochu víc balon, ale soupeř se ujal po naší chybě vedení. Po chvíli jsme srovnali a za dalších pár minut jsme vedli, nicméně poločas skončil 2:2. Museli jsme udělat změnu ve středu hřiště, protože jsme hodně chybovali a dobré to nebylo, nic velkého jsme nevymysleli. Druhá půlka byla o dost lepší a zaslouženě jsme vedli. I když nemám videozáznam, tak jsem přesvědčený, že jsme mohli dát klidně ještě další minimálně tři góly, kdyby jsme to dokázali vyřešit v situaci čtyři na jednoho, čtyři na dva… Jenže kdyby neplatí a naopak soupeř ze dvou zakončení v podstatě dvakrát skóroval. Fanoušek fotbalu viděl osm gólů, což je fajn, jen bych byl spokojenější, kdyby ten gólový poměr byl jiný,“ přidal Vratislav Junek.

I.B třída: Sázava pálila proti Divišovu ostrými, Sochor nasázel hattrick

Branky: 25. Kurka, 30. Vrána, 51. Spáčil, 56. Marek – 17. Říha, 32. Matoušek, 84. Slunečko, 90+2. vlastní Špičák. Poločas: 2:2.

Čáslav B: Vlček – Marek, Špičák, Kubín, Novák (79. Kubín), Dastych, Kurka (70. Roček), Klepal (46. Spáčil), Havrda (62. Lebduška), Tuzar, Vrána (62. Fišr).