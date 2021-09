Suchdol – Říčany 1:2

„Hrajeme hrozně naivní fotbal,“ hlesl po zápase hrající trenér domácího mužstva David Čižinský. „Soupeř na nás vlétl a dal nám celkem rychle první gól. Nám se těsně po poločase podařilo vyrovnat, jenže hned na minutu jsme opět inkasovali, kdy jsme udělali asi pět chyb za sebou. Nemáme kvalitu na to, abychom to pak alespoň zremizovali. Hrajeme naivně a proto nemůžeme nikoho přehrát. Když dáme gól, je to svátek. A když soupeř udělá chybu, my ji nedokážeme potrestat,“ byl zklamaný kouč Čižinský.

Branky: 47. Semrád - 14. a 48. Netolický. Poločas: 0:1.