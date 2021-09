Vrdy – Rožďalovice 2:1

„Divákům se zápas musel líbit, protože přinesl spoustu gólových příležitostí. Dostávali jsme se do spousty šancí a už po čtvrthodině jsme měli zápas rozhodnout. Přesto to byli hosté, kteří z ojedinělého rychlého protiútoku dali před koncem poločasu jediný gól. Po hodině hry jsme se dvakrát prosadili a vypadalo to, že jsme smůlu protrhli. Ale i nadále jsme zahazovali jednu šanci za druhou a v posledních dvou minutách se ještě soupeř dostal do našeho vápna k zakončení,“ oddechl si po zápase trenér domácího mužstva Roman Masopust.

„Hráli jsme ze zataženého bloku a čekali jsme na brejkové akce. Z jedné šance se nám podařilo vstřelit branku, ale jinak nás domácí cely zápas tlačili a byli jasně lepším týmem. Takže vyhráli zaslouženě. Nás bohužel trápí zranění a bohužel někteří hráči, kteří dostávají teď šanci, tak se ukazuje, že ta kvalita tam není a když to nechtějí nahradit aspoň bojovností, tak pak to bohužel vypadá tak, jak to vypadá,“ nehledal výmluvy rožďalovický hrající trenér Jaku Valeš..

Branky: 61. Nesládek, 65. Petr - 36. J. Najmon. Poločas: 0:1.