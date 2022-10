Trenér Kutné Hory Libor Tichý nezakrýval své zklamání. „Nejen z výsledku, ale i z předvedené hry,“ poznamenal. „Byli jsme kvalitní prvních dvacet minut, bohužel kvůli nucenému střídání jsme přišli o zraněné Wolfa a Nekvindu. Jsem zklamaný z kluků, kteří přišli do zápasu z lavičky, nenavázali jsme na předchozí výkony,“ naznačil. „Hráč z lavičky, který čeká na svou příležitost, musí do zápasu jít s maximální aktivitou. To se nám nepodařilo, nevyrovnali jsme se silovému soupeři v osobních soubojích. Byli jsme málo aktivní i směrem dopředu,“ přidal Tichý.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

Přesto si nějaké příležitosti domácí připravili. „Měli jsme jít do vedení na 2:1, zápas by se asi vyvíjel jinak,“ přemýšlel kouč. „Za mě jsme ale udělali nepochopitelné individuální chyby při inkasovaných gólech. Za stavu 1:2 jsme se snažili oživit hru, přeskupili řady do ofenzivy, hosté ale rozhodli svou zkušeností. Mrzí mě ale nastavení kluků z lavičky, kteří do zápasu měli přinést houževnatost, agresivitu, dynamiku. Měli se rvát za tým a to jsme tam bohužel neměli,“ opakoval.

„Opět velký den pro sokolečsky fotbal. Vždyť porazit královské město Kutná Hora v derby 4:1, co více si přát,“ byl nadšený trenér hostujícího týmu Jan Hlavatý. „Hráči opět ukázali vůli po výhře a utkání odpracovali,“ těšilo Hlavatého. „Musím ale uznat kvalitu soupeře, který byl první půlhodinu aktivnější. Postupem času se nám dařilo dostat se více do utkání a soupeře jsme v určitých pasážích hry přehrávali. Rozhodující byla pro nás branka našeho mladíka Jakuba Provazníka na 2:1, kdy perfektně proměnil samostatný nájezd na branku Kutné Hory a brankáře Malého propálil. Dále chválím i Matěje Peterku, který svedl nespočet soubojů s obranou soupeře a dokázal dvakrát skórovat,“ chválil tým i jednotlivce kouč vítězů. „Už nyní se těšíme na další kolo soutěže, kdy doma hostíme v neděli od 16 hodin Mnichovo Hradiště,“ dodal Hlavatý.

Branky: 22. Nekvinda – 35. a 74. Peterka, 70. Provazník, 82. Kozel. Poločas: 1:1.

Kutná Hora: Malý – Exner, Čáp, Franc, Piskač, Křelina, Pleva (90. Barenčík), Wolf (18. Kukal), Nekvinda (42. Šámal, 81. Dostál), Marek, Mommers (67. Prokůpek).

Sokoleč: Taar – Trumpus, L. Svoboda (65. Provazník), Fink (84. Zimmermann), R. Hruška, Skokan, Kozel, Snop, Javorek (77. Honc), Peterka, T. Svoboda.