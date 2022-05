„Vstupovali jsme do utkání s tím, že nebereme nic jiného než tři body. To jsme zvládli a navíc jsme udrželi čisté konto, takže jsme cíl naplnili,“ radoval se trenér čáslavské rezervy Lukáš Jirků. „Začátek nám vyšel na výbornou, kdy jsme již ve druhé minutě po pěkné akci vstřelili gól. Havrda našel krásnou kolmicí nabíhajícího Vančuru za obranu soupeře a ten si v souboji jeden na jednoho s brankářem hostů poradil ještě kličkou a skóroval do prázdné. Nutno uznat, že soupeř měl ještě před tímto gólem dvě šance ze standardních situací. Naštěstí nás podržel Beran a tak jsme udrželi čisté konto. Oslabenému soupeři jsme toho příliš nedovolili a naopak se nám v prvním poločase podařilo skórovat ještě třikrát. Všechny góly padly po hezkých akcích, takže za mě spokojenost. Klidně bych si dokázal představit, že utkání skončí po prvním poločase, protože nebýt druhého poločasu, tak jsem asi s utkáním stoprocentně spokojený. Ke druhému poločasu jsme přistoupili velice laxně a zápase se spíše dohrával. Ještě jsme měli ze začátku druhého poločasu dvě stoprocentní šance, ale jak Hannich, tak Chábera sami před brankářem neproměnili. Od té chvíle jako bychom se uspokojili s výsledkem a průběhem utkání a zápas se spíše dohrával. O to více mě mrzí zranění dvou hráčů. Dastych si podvrtl již dříve zraněné koleno a Vondra kotník. Doufám, že budou oba co nejdříve v pořádku,“ řekl po zápase Jirků.

Kutnohorsko: Okresní fotbalové výsledky

Branky: 2. Vančura, 32. Chábera, 36. Hannich, 43. Dastych, 66. Havrda. Poločas: 4:0.

FK Čáslav B: Beran – Lebduška, Kubín, Trekoval (46. Špičák), Novák, Havrda, Vančura, Fišr, Dastych (67. Vondra, 80. Eisner), Hannich (61. Kubín), Chábera.