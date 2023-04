Podruhé za sebou vyšli střelecky naprázdno. Jenže zatímco s týmem Polabanu Nymburk z toho byl alespoň bod, v dalším zápase krajské I.A třídy vyšel Hlízov naprázdno i bodově, protože dvakrát inkasoval. Oba góly dostal od Staré Boleslavi ve druhém poločase.

Z fotbalového utkání I.A třídy Hlízov - Čáslav B (1:3) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Stará Boleslav – Hlízov 2:0

„Ze zápasu jsem dost zklamaný jak z výsledku, tak hlavně z našeho nasazení a ochotě na hřišti v uvozovkách položit život,“ načal hodnocení trenér Hlízova David Linhart. „Po dobrém začátku, kdy jsme nastřelili tyč a měli dvě až tři šance, domácí vytáhli to, čeho jsem se obával a rezignovali na malém hřišti na kombinaci a začali všechno už od gólmana kvérovat míče nahoru na dva vysoké útočníky. Nám se bohužel v týdnu zranil Petr Zdeňka, který je náš nejsoubojovější hráč a my jsme prohráli devadesát procent vzdušných soubojů a začali mít problémy,“ přiznal Linhart. „Po bezbrankovém poločase jsem hráče upozorňoval na malou agresivitu a neochotu podstupovat souboje a přesně z toho dostaneme dva góly. Místo důrazného zákroku jsme podělaní, uděláme čtyři špičičky za sebou, samozřejmě následuje ztráta, brejk a gól. Jsem opravdu zklamaný, protože my jsme sice byli lepší, dali čtyři tyčky, ale domácí byli o hodně bojovnější a chtěli vyhrát. My si šli jenom zahrát a někteří se asi hlavně nezranit. Když vidím, že jde balon na vzdušný souboj ve středu hřiště, domácí hráč zařve já a náš hráč ze souboje uhne, tak nevím, co si o tom mám myslet. Opět se mi potvrdilo, že proti papírově silným soupeřům jsme schopni držet taktiku a proti slabším si ulevujeme a nejsme důslední,“ hodnotil výkon týmu kouč poražených. „Dobrých výkonů od nás bych včetně pěti náhradníků napočítal s bídou na prstech jedné ruky,“ přidal Linhart.

Jednu pochvalu přece jen vyslovil. „Ještě bych chtěl pochválit výborný výkon mladých rozhodčích, kteří soubojový a nelehký zápas odpískali z mého pohledu fakt velice dobře,“ dodal hlízovský kormidelník.

Branky: 55. Vodák, 73. Práger. Poločas: 0:0.

Hlízov: Vavřina – Martínek (79. Para), Šesták, Puk, Král (64. Tichý), Jilemnický (79. Váňa), Tafel, M. Šváb (65. T. Šváb), Maxa, P. Růžička (62. Vojtíšek), J. Růžička.