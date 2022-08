„Po středeční generálce s Velimí nás čekalo první mistrovské utkání na soupeřově půdě v Úvalech. Apeloval jsem na hráče, že nás nečeká nic jednoduchého a musíme předvést kvalitní a důsledný výkon. Na soupeři bylo vidět, že se po postupu těší na první utkání,“ načal hodnocení trenér čáslavské rezervy Radek Richard. „Začátek utkání byl v režii domácích. Postupem času jsme se do utkání dostali a vypracovali si hezké šance, bohužel bez gólu,“ litoval kouč. „První poločas jsme hráli vyrovnané utkání až do 47. minuty nastavení. Z našeho brejku na polovině soupeře se dostaneme až k našemu rohovému praporku. Roh, který zahrával soupeř, využil a propadnutý míč na přední tyči jsme si sami srazili do brány. Není možné, abychom dostávali takto laciné branky ze standardních situací a už vůbec ne ve 47. minutě,“ zlobil se Richard. „Do druhého poločasu jsme udělali změnu a začali hrát na dva hrotové útočníky. Od 60. minuty, kdy soupeř odešel fyzicky, jsme prakticky hráli do devítičlenné obrany. Šance jsme si vypracovali, ale bohužel opět bez gólu. Pár náznaků zakončení jsme měli. Špičák hlavičkoval těsně nad. Lebduška střílel jen do stopera domácích. Ani závěrečný tlak v posledních minutách zápasu jsme nijak nevyužili. Není možné, abychom v zápase nezahrávali ani jeden roh. I přesto, že jsme prohráli, bych chtěl kluky pochválit. Hlavně ty, co nastoupili do druhého poločasu.

Novicovi Dudlovi stačilo devět minut, aby vystřelil Čáslavi tři body

Teď nám nezbývá nic jiného než se připravit na domácí utkání s Hlízovem, kde nás nečeká nic lehkého,“ uvědomuje si kormidelník čáslavského béčka před okresním derby.

Branky: 45+2. Urban. Poločas: 1:0.

FK Čáslav B: Beran – Dastych, Čáp, Kubín (81. Vrána), Lebduška, Nykodým (67. Tůma), Klepal, Havrda, Fišr (46. Mužátko), Novák (53. Gonda), Špičák.