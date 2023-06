Vrdy vedly ještě čtyři kola před koncem o pět bodů. Nikdo by si nevsadil na to, že soutěž nevyhrají. Ale stalo se. Slavoj získal v posledních třech kolech jediný bod a nechal na sebe kolo před koncem dotáhnout rozjetou Velim B. A ta svoji šanci v závěrečném utkání sezony nepustila. V souboji „na dálku“ získala tři body na půdě Vykáně, které se naopak jaro vůbec nepovedlo. Mistr zvítězil jasně 10:2. Lepší vzájemné zápasy hovoří při rovnosti bodů lépe pro velimské fotbalisty. Vrdy svoji obrovskou příležitost na postup promarnily, i když v posledním kole zvítězily jasně 5:1 nad celkem Ostré. Čtyři góly dal kanonýr Šveřepa. Ale to jim nebylo nic platné.

„Je to krásný pocit,“ rozplýval se trenér velimské rezervy Jiří Ptáček. „Zapsali jsme se do historie klubu, postoupili jsme podruhé za sebou,“ přidal kouč mistrovské Velimi B. „Velké poděkování patří klukům z béčka, kteří tvořili základ mužstva. Dále pak klukům z áčka a samozřejmě dorostencům a také trenérům těchto týmů za skvělou spolupráci. Vytvořila se výborná parta. Na výhře v soutěži a tomto úspěchu se podílelo třicet šest hráčů. Je to prostě týmový úspěch.“ radoval se Jiří Ptáček.

Do řeči naopak nebylo trenérovi Slavoje Vrdy Romanu Masopustovi. Z jeho slov bylo cítit velké zklamání. „Je to velký smutek. Za nás to byla krásná sezona, získali jsme spoustu bodů, dali jsme spoustu gólů. Skončit na druhém místě je to nejhorší, chybí ta třešnička na dortu,“ soukal ze sebe Masopust. „Druhé místo je prostě ošklivé. Horší už je snad jen sestup,“ dodal kouč druhého celku tabulky.