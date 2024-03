AFK Tuchlovice – Spartak Průhonice 3:1 (1:1) Branky: 39. a 80. Bureš, 83. Pihrt – 43. Ondroušek. ŽK: Pihrt – Medek, Ondroušek. Rozhodčí: Žáček. Diváků: 212.

Miroslav Supáček (trenér AFK Tuchlovice): Nastoupili jsme v dobré sestavě a na hřišti to bylo znát. Dobře jsme kombinovali, drželi míč, ale do koncovky jsme se moc netlačili. Ve 39. minutě jsme po hezké kombinaci dali Burešem na 1:0. Ovšem soupeř kontroval ve 43. minutě z rohu. Ve druhém poločase jsme se až po prostřídání začali víc tlačit do koncovky, ale hosty několikrát podržel brankář. V 80. minutě dal na 2:1 opět Bureš a v 83. minutě po břevnu Brnovjáka, který byl na hřišti minutu, doklepl na 3:1 Pihrt. S herním projevem jsem spokojen, akorát se musíme víc cpát do vápna a zakončovat.

Rudolf Kahle (trenér brankářů Spartak Průhonice): Naše zápasy s Tuchlovicemi jsou vždy podobné. Hraje se celkem fotbal, i když týmy jsou na opačných pólech tabulky. I v sobotu to tak bylo. V první půli jsme byli možná o trochu aktivnější, ale finální fáze se nám nedařila. Soupeř šel do vedení po nádherné akci, přesném centru a dvou vyhraných hlavách. My před přestávkou srovnali po rohovém kopu. Ve druhé půli nás domácí zatlačili a Mára (brankář Štika) chytil tři gólovky. Poté se hra srovnala. Oba týmy chtěly vyhrát. My dali gól, ale asi z těsného ofsajdu. Tak směřoval zápas k obvyklé remíze až do 79. minuty. To vyvážel náš obránce míč a na půlkruhu byl sražen. Rozhodčí si bere píšťalku do úst, hráč Tuchlovic zakopne balon, ten skončí v naší brance. A rozhodčí tedy píská – gól. To, když teď vidíte, tak se snad i zasmějete. V tu chvíli? Každý, kdo trochu hrál, musí smeknout před kluky, že to dohráli bez vyloučení. Tím spíš, když máte za sebou první kolo v Hradišti. Chápu, že může rozhodčí udělat chybu. Když jsou však ty hrubé, zápas ovlivňující chyby opakovaně proti jednomu klubu, je to zvláštní, nebo cílené? Zatím navíc dostal rozhodčí trest jedinkrát, za ofsajdový gól v Sokolči. Body vám to nevrátí, ale aspoň si člověk řekne, že účast delegáta má nějaký smysl. Já mám teď do zítra čas, abych vysvětlil klukům, kteří začínají v chlapech, proč hrát fotbal.

Posílené Tuchlovice zachránily zápas dvěma trefami Bureše v závěru