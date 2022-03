Sokoleč nastartoval svým rychlým gólem mladíček Provazník. To hosty uklidnilo a Tomáš Svoboda přidal druhý gól. Domácím se povedlo po obrátce snížit, jenže už za dvě minuty vytvořil dvoubrankový náskok hostům Lukáš Svoboda a domácí byli na lopatkách. Snop a Javorek navýšili vedení Sokolče, konečnou podobu výsledku dal čáslavský Novák.

„Další utkání nás čekalo jedno z nejlepších mužstev soutěže. My jsme opět velice špatně vstoupili do utkání, kde jsme již ve čtvrté minutě inkasovali gól, kdy po centru, který letěl asi tak půl dne, jsme nedokázali obsadit hráče a podle mého ani brankář, který zůstal zalezlý nám nepomohl. Takovéto chyby, kdy inkasujeme hned na začátku utkání, nás velice sráží. A mají vliv na celý průběh utkání. Soupeř překvapivě preferoval velice jednoduchý styl, kdy se ani nepokoušel o větší kombinaci a hrál spíše nakopávané míče dopředu. My jsme se snažili o kombinaci a musím říct, že místy se nám to dařilo docela dobře a k vidění bylo několik hezkých akcí. Ale bohužel jsme si nedokázali vypracovat více brankových příležitostí, když jsme finální fázi řešili blbě, nebo když se nám pak nedařilo dobře nacentrovat.. A když už jsme odcentrovali dobře, tak nás bylo málo ve vápně. Na druhou stranu musím pochválit kluky, protože oba góly jsme dali po velice hezkých akcích,“ hodnotil utkání trenér čáslavské rezervy Lukáš Jirků. „Myslím si, že výsledek, kdy jsme inkasovali pět branek, je pro nás příliš krutý a nezasloužili jsme si jej. Mrzí mě, že když se nám podaří snížit na jedna dva, tak vzápětí po naší chybě ve středu pole, kdy jsme měli postavení směrem dopředu a obrana byla otevřená, tak dostaneme třetí gól a tím bylo o zápasu rozhodnuto. Věřím, že kdybychom neinkasovali tak brzy po vstřelené brance, tak bychom dokázali ještě utkání zdramatizovat, protože jsme měli pasáž, kde jsme soupeři téměř třicet minut nic nedovolili. Nutno uznat, že soupeř vstřelil dva krásné góly, kterými si dost pomohl,“ řekl Jirků. „My se teď budeme muset soustředit na další utkání, kdy nás čeká soupeř ze spodních pater tabulky,“ dodal.

„Ačkoli vypadá výsledek jednoznačně pro nás, tak to bylo docela vyrovnané utkání, soupeř byl kvalitní a moc nám toho nedovolil. Měli jsme velký problém se složením sestavy, chyběli nám tři základní kameny sestavy a museli jsme to dát nějak dohromady. Tady chci pochválit Dymeše, který hrál den předtím za béčko a měl být jen na lavičce, ale odehrál velkou část zápasu,“ uvedl po zápase Jan Hlavatý, trenér Sokolče. „Hned zkraje jsme dali první branku po samostatné akci Provazníka, pak se pěkně trefil z dálky Tomáš Svoboda. Domácí po pauze kontrovali, ale my jsme z protiútoku přidali třetí gól a pak ještě další dva. Zápas jsme dovedli do vítězného konce, ale zase mě mrzí to, že jsme z nekoncentrovanosti dostali ještě druhý gól, to bylo zbytečné,“ přidal hodnocení Hlavatý.

Branky: 70. Čuchal, 90. Novák – 4. Provazník, 27. T. Svoboda, 72. L. Svoboda, 82. Snop, 81. Javorek. Poločas: 0:2.

FK Čáslav B: Beran – Dastych, Trekoval, Kubín, Čáp, Strnad, Čuchal, Havrda, Kurka, Klepal, Chábera.

SK Sokoleč: Shokodko – Snop, Dymeš, Fink, Skokan, Kozel, T. Svoboda, Javorek, Provazník, L. Svoboda, Trumpus.