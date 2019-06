Pokud by totiž Kutná Hora stejně jako Lhota nebo Poříčí postup odmítla, šestému týmu tabulky už by postup nabídnut nemohl být. A tím pádem by sestoupila ještě čtrnáctá Vykáň. Navíc by spadl z A třídy pátý tým - Cerhovice a tím pádem také Pečky v B třídě. V těchto klubech si tedy mohou oddechnout, i když vše bude definitivní až po víkendovém losovacím aktivu Česka.

Trenér Kutné Hory Radek Kulhánek prozradil, že jednání o případném postupu nebylo snadné. „V pondělí jsme měli hráčskou schůzi. To byla podmínka předsedy klubu, který chtěl znát názor všech hráčů. Nechce se dostat do situace, že kdyby se v divizi nedařilo, tak by přišli hráči a tvrdili, že postoupit nechtěli. Kluci se rozhodli postup do divize přijmout, berou to jako výzvu. Z ekonomického hlediska postup do divize pro klub není žádný velký problém,“ řekl Deníku Kulhánek.

Potvrdil ale jednu velkou ztrátu, odchází (do Poříčan) hlavní kanonýr Štěpán Kacafírek. "Vše bylo domluvené dopředu. Není to náš hráč, ale je to fotbalista manažera Vladimíra Střihavky. My máme rozjednané posily, ale dokud není nic stoprocentně podepsáno, tak se k nim nechci vyjadřovat.“