Jako první o sobě dali vědět hosté, ale brankář Malý dokázal střelu z velkého vápna vyrazit. Pak měli dobré šance domácí, nejdříve pálil Cimr vedle, pak přeběhl Wolf téměř polovinu hřiště, našel Kulhánka, který sám před prázdnou bránou trefil tyč, od které se balon odrazil do bezpečí. Podobná situace se opakovala o chvíli později, Wolf našel Kulhánka, který ve slibné šanci mířil hlavou vedle brány. Hosté potrestali Kutnou horu brankou v osmadvacáté minutě, když Vokáč obehrál obránce a střelou z úhlu propálil Malého. Krátce před poločasem ještě prověřil brankáře Hejcmana Wolf, jeho tvrdá střela z dálky ale skončila rohovým kopem, do kabin se tak šlo za stavu 0:1.

Ve druhém poločase začali hosté kuriózní situací, která mohla skončit vlastní brankou, Hejcman si s nečekanou šancí Kutné Hory ale poradil. V osmačtyřicáté minutě ale banka padla, ze standardní situace si míč odrazil na hlavu Mojdla, který rozvlnil kutnohorskou síť podruhé. Další ránu utrpěli domácí ve třiasedmdesáté minutě, když dostal Lukáš Marek druhou žlutou kartu za hru rukou. O šest minut později ale kutnohorští snížili, prosadil se Franc z dorážky. Vyrovnat mohl Kacafírek, který obehrál brankáře a z úhlu vystřelil na bránu, míč ale vykopl obránce hostů. Utkání tak skončilo prohrou Kutné Hory 1:2.

„Převažuje zklamání, do utkání jsme vstoupili kvalitně, vypracovali jsme si šance. Bohužel jsme je neproměnili, trápí nás to od začátku sezony, když nedá branku Kacafírek, tak nejsme schopni proměnit hru v body, nedáváme branky. Soupeře přehráváme, ale branky nedáme, proti komárovu jsme měli v patnácté minutě vést 2:0. V kabině jsme si něco řekli, prostřídali, nakonec jsme dostali branku na 0:2. Pak se nesmyslně nechal vyloučit Marek. Ještě jsme dokázali snížit, ale soupeř si to ohlídal,“ nebyl s výsledkem spokojený kutnohorský trenér Radek Kulhánek.

„Přijeli jsme docela pozdě, na začátku to bylo znát, už v desáté minutě měl soupeř dvě obrovské šance. Tam jsme přežili vlastní smrt i s dávkou štěstí. Pak jsme se z toho oklepali, vytvořili jsme si nějaké šance, dali jsme krásnou branku v podání Adama Vokáče. O poločase jsme se zklidnili, na začátku druhé půle jsme přidali další branku. Soupeř nás zatlačil, ale nějaké vyložené šance si nevytvořil, posledních dvacet minut pro nás bylo těžkých, ale zvládli jsme to a dobře jsme vykročili do druhého utkání,“ panovala spokojenost u trenéra Komárova Miroslava Nesnídala.

Kutná Hora – Komárov 1:2 (79. Franc – 29. Vokáč, 48. Mojdl)

Kutná Hora: Malý – Marek, Bílek, Franc, Saulich (67. Filipec) – Semrád – Hradílek (46. Matoušek), Piskač, Wolf – Kulhánek – Cimr (51. Kacafírek). Trenér Radek Kulhánek.

Komárov: Hejcman – Pužík, Grunt, Hlavatý (54. Baštař), Šubert, Vokáč, Mojdl (88. Srp), Kolář, Bežó, kajman, Vaníček. Trenér Miroslav Nesnídal.