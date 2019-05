Podzimní utkání z 20. října dopadlo výhrou kutnohorských fotbalistů 4:3 na pokutové kopy, přitom Kutná Hora po prvním poločase prohrávala 0:2. Za Kutnou Horu se prosadili Stanislav Rosendorf, Vít Piskač, a Štěpán Kacafírek.

Kutnohorští byli v prvním poločase lepším mužstvem, podařilo se jim dát ale jen jedinou branku z pokutového kopu, který rozhodčí nařídil po faulu brankáře na Jakuba Kulhánka. Míč si vzal stoper Bedřich Franc, který bezpečně proměnil. Druhý poločas už byl od hostů horší, navíc za podražení protihráče dostal druhou žlutou kartu obránce Lukáš Marek. I tak mohli ale kutnohorští fotbalisté dát druhou branku, Piskač ale přestřelil bránu. Kutnohorští nakonec zvítězili 0:1 a z Libušína brali tři body.

„První poločas byl z naší strany dobrý, byl jsem spokojený s nasazením a přístupem hráčů. Trochu mě mrzí, že rozdíl ve skóre nebyl větší, ale jen o jednu branku. Ve dvacáté minutě vyslal Marek Wolf kolmici na Jakuba Kulhánka, který obešel brankáře, ale byl faulovaný. Pokutový kop bez problémů proměnil Bedřich Franc a poslal nás do vedení. Měli jsme další šance a pološance, Jakub Hradílek nezakončil úspěšně, to samé Kulhánek, Wolf, Cimr. Druhou branku jsme bohužel nepřidali, když jsme byli jasně na míči, soupeř nás ohrozil ze dvou protiútoků a ze standardních situací, jinak se nedostal z obrané poloviny,“ zhodnotil první poločas trenér kutnohorských fotbalistů Radek Kulhánek.

„Druhý poločas se trochu podobal tomu z minulého týdne proti Tuchlovicím, přestali jsme běhat, soupeř zjednodušil hru a najednou nás přehrával. Domácí měli územní převahu, ale my jsme měli šance. Bohužel se v šestašedesáté minutě nechal Lukáš Marek vyprovokovat k oplácení, dostal druhou žlutou kartu a šli jsme do deseti. Pak jsme museli zodpovědně bránit, podařilo se nám založit protiútok, když se Piskač dostal na vápno, ale míč mu skočil a přestřelil bránu. To byla škoda, kdybychom vedli o dvě branky, tak bychom se nemuseli tolik stresovat. Jsem spokojený s prvním poločasem, druhý už od nás tak kvalitní nebyl, soupeř nás v něm přehrával. My jsme ale udrželi nulu a navíc vezeme tři body, takže panuje spokojenost,“ přidal Radek Kulhánek hodnocení druhého poločasu.

Další mistrovské utkání odehrají svěřenci Radka Kulhánka v sobotu 25. května od 10:15 na domácím hřišti. Soupeřem jim bude mužstvo TJ Sokol Nespeky, se kterým kutnohorští fotbalisté na podzim prohráli díky jediné brance ze šesté minuty. Půjde o souboj dvou sousedů v tabulce, Kutná hora drží pátou příčku krajského přeboru, Nespeky jsou na šestém místě.

Libušín – Kutná Hora 0:1 (20. Franc)

Libušín: Poráčanin – Veselý, Portužák, Výborný, Caizl, Havrda, Neuman (70. Hejduk), Šarocha, Říčka, Abrham, Křemen. Trenér Martin Nový.

Kutná Hora: Malý – Marek, Franc, Bílek, Filipec – Semrád – Hradílek, Piskač, Wolf – Kuhlánek (69. Matoušek) – Cimr (85. Saulich). Trenér Radek Kulhánek.